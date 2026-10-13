Barwy szczęścia, odcinek 3428: Hugo wpadnie w oko Oliwce! Po tym, co zrobi nie będą parą - ZDJĘCIA

Oliwka i Hugo od razu się sobą zainteresują w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka będzie świętować przyznanie grantu w towarzystwie Oli (Michalina Robakiewicz), Justina (Jasper Sołtysiewicz), a także naukowców z Ośrodka Badawczego, w tym intrygującego kierownika ośrodka Hugo Wojciechowskiego. Zbrowska, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zapowie gościom, że niebawem wypuści zupełnie nową linię kosmetyków i opowie o ich zaletach.

- To neurokosmetyki z fitoendorfinami. Ja nazywam je kosmetykami szczęścia - przyzna Oliwka.

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" przemówienie Zbrowskiej zrobi na Hugonie ogromne wrażenie. Tuż po nim Wojciechowski podejdzie do Zbrowskiej i szczerze jej pogratuluje.

- Gratuluję przemówienia. Bardzo udana prezentacja... Ma pani wizję w biznesie - pochwali ją Hugo.

Zbrowska będzie zachwycona Wojciechowskim w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

Wdzięczna Oliwka w 3428 odcinku "Barw szczęścia" postanowi pociągnąć rozmowę. Tym bardziej, że i na niej Wojciechowski zrobi ogromne wrażenie. Dlatego od razu postanowi dowiedzieć się o nim czegoś więcej. W tym przede wszystkim poznać genezę jego imienia, które będzie związane z ulubionym autorem jego matki, Wiktorem Hugo.

- A że tata miał na imię Wiktor, mnie w udziale przypadł Hugo - wyzna jej Wojciechowski, po czym zaproponuje wspólny toast za przyszłość.

Oczywiście, w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska chętnie na niego odpowie, a tuż po imprezie zjawi się u Madzi (Natalia Sierzputowska), aby oddać jej wypożyczoną kreację. Jednak nie omieszka przy ty, nie pochwalić się swoją nową znajomością.

- Nie wiedziałam, że chemicy są tacy przystojni. Do tego inteligentny i błyskotliwy... - zacznie zachwycać się nim Oliwka.

- Przepraszam, a ty byłaś na randce czy na prezentacji grantu? - zażartuje z niej Madzia.

- A to źle, że dyrektor ośrodka badawczego okazał się fajnym facetem? - odpowie jej pytaniem na pytanie Zbrowska, po czym doda, że z pewnością będzie im się dobrze razem pracować.

Oliwka szybko zmieni zdanie co do Hugona w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Madzia nagle zmieni temat i przeskoczy na Tomka (Jakub Sokołowski). Tym bardziej, że w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki będzie wiedziała, że znów związał się on z Grażyną (Kinga Suchan), która przecież będzie i jej dobrą znajomą.

- Myślisz jeszcze często o rozstaniu z Tomkiem? - spyta ją nagle Banaś.

- Coraz rzadziej. Grant, nowa linia kosmetyków, Hugo... Nie mam czasu roztrząsać przeszłości. Było minęło - powie Oliwka.

- No to nie zmartwisz się, że Tomek chyba zszedł się z Grażyną? - zdradzi jej Madzia.

- Czułam, że ich ciągnie do siebie. Całe szczęście, że się rozstaliśmy. A co by było, jak byśmy brnęli dalej? W dziecko na przykład... - zauważy Zbrowska.

Jednak ich rozmowę w 3428 odcinku "Barw szczęścia" przerwie nagle wiadomość od Hugona. Oczywiście, w pierwszej chwili Oliwka mocno się ucieszy, ale, gdy ją przeczyta, to nagle wszystko się zmieni. Do tego stopnia, że Zbrowska zdecyduje się pozostać przy śluzowych relacjach i jednak zacznie żałować tego, że Tomek zszedł się z Grażyną. Zwłaszcza, gdy nieco później natknie się i na Kępskiego i wszystko na nowo w niej odżyje!

- Pan Hugo Grant? - spyta Madzia, gdy zobaczy radość Oliwki.

- Dziękuje mi za spotkanie i pyta, kiedy widzimy się u niego - przeczyta jej Zbrowska.

- Szybki jest - uzna Banaś, po czym poprosi, aby przyjaciółka pokazała jej jego zdjęcie. I wówczas wszystko stanie się dla niej jasne - Niezły jest. Ciacho. Może chrupniesz?

- Nie. Będziemy robić wspólne interesy. Tylko tyle - zapowie Oliwka.

Kiedy 3428 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3428 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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