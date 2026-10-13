Barwy szczęścia, odcinek 3428: Hugo wpadnie w oko Oliwce! Po tym, co zrobi nie będą parą - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-13 11:56

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) będzie świętować swój sukces z okazji przyznania grantu w towarzystwie przyjaciół, a także zespołu naukowców z Ośrodka Badawczego, na czele z Hugo (Daniel Namiotko). Wojciechowski zrobi na Zbrowskiej ogromne wrażenie i od razu wpadnie jej w oko i to z wzajemnością. W 3428 odcinku "Barw szczęścia" kosmetyczka mocno napali się kierownika projektu. Jednak mężczyzna zrobi coś, co sprawi, że finalnie dziewczyna postanowi ograniczyć ich kontakty wyłącznie do relacji zawodowej! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Oliwka i Hugo od razu się sobą zainteresują w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka będzie świętować przyznanie grantu w towarzystwie Oli (Michalina Robakiewicz), Justina (Jasper Sołtysiewicz), a także naukowców z Ośrodka Badawczego, w tym intrygującego kierownika ośrodka Hugo Wojciechowskiego. Zbrowska, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zapowie gościom, że niebawem wypuści zupełnie nową linię kosmetyków i opowie o ich zaletach.

- To neurokosmetyki z fitoendorfinami. Ja nazywam je kosmetykami szczęścia - przyzna Oliwka.

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" przemówienie Zbrowskiej zrobi na Hugonie ogromne wrażenie. Tuż po nim Wojciechowski podejdzie do Zbrowskiej i szczerze jej pogratuluje.

- Gratuluję przemówienia. Bardzo udana prezentacja... Ma pani wizję w biznesie - pochwali ją Hugo.

Zbrowska będzie zachwycona Wojciechowskim w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

Wdzięczna Oliwka w 3428 odcinku "Barw szczęścia" postanowi pociągnąć rozmowę. Tym bardziej, że i na niej Wojciechowski zrobi ogromne wrażenie. Dlatego od razu postanowi dowiedzieć się o nim czegoś więcej. W tym przede wszystkim poznać genezę jego imienia, które będzie związane z ulubionym autorem jego matki, Wiktorem Hugo.

- A że tata miał na imię Wiktor, mnie w udziale przypadł Hugo - wyzna jej Wojciechowski, po czym zaproponuje wspólny toast za przyszłość.

Oczywiście, w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska chętnie na niego odpowie, a tuż po imprezie zjawi się u Madzi (Natalia Sierzputowska), aby oddać jej wypożyczoną kreację. Jednak nie omieszka przy ty, nie pochwalić się swoją nową znajomością.

- Nie wiedziałam, że chemicy są tacy przystojni. Do tego inteligentny i błyskotliwy... - zacznie zachwycać się nim Oliwka.

- Przepraszam, a ty byłaś na randce czy na prezentacji grantu? - zażartuje z niej Madzia.

- A to źle, że dyrektor ośrodka badawczego okazał się fajnym facetem? - odpowie jej pytaniem na pytanie Zbrowska, po czym doda, że z pewnością będzie im się dobrze razem pracować.

Oliwka szybko zmieni zdanie co do Hugona w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Madzia nagle zmieni temat i przeskoczy na Tomka (Jakub Sokołowski). Tym bardziej, że w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki będzie wiedziała, że znów związał się on z Grażyną (Kinga Suchan), która przecież będzie i jej dobrą znajomą.

- Myślisz jeszcze często o rozstaniu z Tomkiem? - spyta ją nagle Banaś.

- Coraz rzadziej. Grant, nowa linia kosmetyków, Hugo... Nie mam czasu roztrząsać przeszłości. Było minęło - powie Oliwka.

- No to nie zmartwisz się, że Tomek chyba zszedł się z Grażyną? - zdradzi jej Madzia.

- Czułam, że ich ciągnie do siebie. Całe szczęście, że się rozstaliśmy. A co by było, jak byśmy brnęli dalej? W dziecko na przykład... - zauważy Zbrowska.

Jednak ich rozmowę w 3428 odcinku "Barw szczęścia" przerwie nagle wiadomość od Hugona. Oczywiście, w pierwszej chwili Oliwka mocno się ucieszy, ale, gdy ją przeczyta, to nagle wszystko się zmieni. Do tego stopnia, że Zbrowska zdecyduje się pozostać przy śluzowych relacjach i jednak zacznie żałować tego, że Tomek zszedł się z Grażyną. Zwłaszcza, gdy nieco później natknie się i na Kępskiego i wszystko na nowo w niej odżyje!

- Pan Hugo Grant? - spyta Madzia, gdy zobaczy radość Oliwki.

- Dziękuje mi za spotkanie i pyta, kiedy widzimy się u niego - przeczyta jej Zbrowska.

- Szybki jest - uzna Banaś, po czym poprosi, aby przyjaciółka pokazała jej jego zdjęcie. I wówczas wszystko stanie się dla niej jasne - Niezły jest. Ciacho. Może chrupniesz?

- Nie. Będziemy robić wspólne interesy. Tylko tyle - zapowie Oliwka.

Kiedy 3428 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3428 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Oliwka i Hugo z lampkami szampana w Barwach szczęścia. O ich wspólnych planach przeczytasz na SE Superseriale.
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