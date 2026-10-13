Barwy szczęścia, odcinek 3421: Bruno uzna, że w ogóle nie zna własnej żony! Karolina usłyszy ostre słowa - ZDJĘCIA

Bruno w 3421 odcinku "Barw szczęścia" nie zapomni Karolinie afery z Justinem

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" Karolina nadal będzie ponosiła konsekwencje swojej intrygi przeciwko Justinowi. To właśnie ona zleciła przygotowanie spreparowanego nagrania z hotelowego monitoringu, które miało przedstawiać Skotnickiego w dwuznacznej sytuacji z Reginą (Kamila Kamińska). Justin nie zamierzał jednak odpuścić i doprowadził do ujawnienia prawdy. Sprawą zajęła się policja, Karolina została zatrzymana, a specjalista od technologii deepfake pogrążył ją swoimi zeznaniami. Dla Bruna będzie to granica.

Po wyjściu żony z aresztu Stański nie pozwoli jej po prostu wrócić do hotelu i zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Odbierze jej dostęp do systemu, odsunie od obowiązków, a sporą część zadań przekaże właśnie Justinowi. Karolina w 3421 odcinku "Barw szczęścia" odbierze to jak upokorzenie i zdradę ze strony własnego męża.

Karolina w 3421 odcinku "Barw szczęścia" zarzuci Brunowi, że w ogóle jej nie zna

Stańska nadal będzie próbowała przekonać męża, że potrafi naprawić swoje błędy. Bruno nie da się jednak łatwo udobruchać. Dla niego sprawa nie będzie już dotyczyła jedynie jednego fatalnego ruchu w hotelu. Zacznie zadawać sobie pytanie, czy kobieta, którą poślubił, rzeczywiście jest osobą, za jaką ją uważał.

To właśnie w 3421 odcinku "Barw szczęścia" zaboli Karolinę najbardziej. Podczas kłótni Stańska zasugeruje, że skoro Bruno tak ją ocenia, to chyba w ogóle jej nie zna. Nie usłyszy jednak zapewnienia, że przesadza. Wręcz przeciwnie...

- Przeprosiłam, co prawda nie na kolanach, ale jeśli tego ode mnie oczekujesz, to chyba mnie nie znasz. - Istotnie, zastanawiam się nad naszą znajomością. - I jak wynik przemyśleń? Potrzebujesz więcej czasu. - Spartoliłaś sprawę koncertowo i jeszcze się stawiasz. - Masz rację. Byłam zbyt pewna siebie i zapłaciłam za to cenę. Ja, nie ty! Chcę naprawić błędy. - No ten akurat jest nienaprawialny… Nie tylko w pracy masz zarzuty. W życiu prywatnym też. - W domu też? Jakie? - Brak pokory. - I co będziesz mnie teraz uczył tej pokory? - No przydałoby ci się.

"Barwy szczęścia", odcinek 3421: Kryzys zawodowy zamieni się w kryzys małżeństwa

Najgorsze dla Karoliny będzie to, że w 3421 odcinku "Barw szczęścia" Bruno przestanie ograniczać swoje pretensje do spraw hotelu. Stańska zapyta wprost, jakie zarzuty mąż ma wobec niej w domu. Wtedy padną słowa o braku pokory. To właśnie one pokażą, że Stański zaczął patrzeć na żonę zupełnie inaczej niż wcześniej.

Jeszcze niedawno, gdy Justin rozpoczął walkę o udowodnienie fałszerstwa nagrania, Bruno stawał po stronie Karoliny i próbował jej bronić. Dopiero kolejne dowody sprawiły, że przestał wierzyć w jej wersję wydarzeń. Po odkryciu prawdy nie będzie już w stanie tak łatwo wrócić do dawnego zaufania. W 3421 odcinku "Barw szczęścia" zacznie nawet zastanawiać się, czy naprawdę zna kobietę, z którą wziął ślub.

Kiedy 3421 odcinek "Barw szczęścia"?

3421 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.

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