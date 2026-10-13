Barwy szczęścia, odcinek 3421: Justin zadrży o Olę! Oliwka przekaże mu niepokojące wieści - ZDJĘCIA

Oliwka w 3421 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła dodzwonić się do Oli

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" Justin będzie miał na głowie wyjątkowo dużo obowiązków. Po odsunięciu Karoliny (Marta Dąbrowska) od hotelu Bruno (Lesław Żurek) przekaże Skotnickiemu sporą część jej dotychczasowych zadań. Karolina nie będzie zamierzała ułatwiać mu życia, więc Justin będzie musiał jednocześnie mierzyć się z nowymi obowiązkami i kolejnymi problemami w hotelu. To jednak nie wszystko...

Telefon od Oliwki w 3421 odcinku "Barw szczęścia" wyraźnie przestraszy Justina. Zbrowska będzie wyraźnie zaniepokojona, ponieważ od dłuższego czasu nie będzie mogła skontaktować się z przyjaciółką. Ola nie odbierze żadnego telefonu. Nie oddzwoni. Nie da też znać, gdzie się znajduje. Oliwka w 3421 odcinku "Barw szczęścia" w końcu zadzwoni więc do Justina z pytaniem, czy jego ukochana przypadkiem nie jest razem z nim. Odpowiedź tylko zwiększy jej niepokój. Justin będzie przecież w pracy.

Justin w 3421 odcinku "Barw szczęścia" natychmiast zacznie bać się o ukochaną

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki błyskawicznie zrozumie, że sam także nie ma pojęcia, gdzie jest Ola. Telefon Oliwki skutecznie wybije go z rytmu. Jeszcze chwilę wcześniej będzie pochłonięty sprawami hotelu, ale gdy usłyszy, że przyjaciółka jego ukochanej od dłuższego czasu nie może się z nią skontaktować, wszystkie zawodowe problemy przestaną mieć znaczenie. Justin sam spróbuje dodzwonić się do Oli. Bez skutku. To wystarczy, żeby zaczął wyobrażać sobie najgorsze.

Tym bardziej że ostatnie tygodnie były dla pary wyjątkowo trudne. Ola i Justin dopiero co odbudowali swoją relację po aferze ze sfałszowanym przez Karolinę nagraniem. Dziewczyna uwierzyła wcześniej, że ukochany zdradził ją z Reginą (Kamila Kamińska), ale później wróciła do Skotnickiego i jasno powiedziała mu, że nadal go kocha. Teraz w 3421 odcinku "Barw szczęścia" Justin tym bardziej nie będzie chciał ryzykować, że coś stało się kobiecie, którą niemal stracił.

– Co ty tutaj robisz?! – Nic ci nie jest? – A co ma być? – Oliwka cały dzień nie mogła się do ciebie dodzwonić, nie odbierałaś i się przestraszyłem, że coś się stało. – Nawet nie wiem, gdzie mam telefon. Przecież to miała być niespodzianka...

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Ola przygotuje w 3421 odcinku "Barw szczęścia" Justinowi niespodziankę

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja, która zacznie się jak prawdziwy kryzys, szybko zmieni się więc w romantyczne nieporozumienie. Ola wcale nie będzie ignorowała ukochanego ani Oliwki. Nie zniknie też dlatego, że ponownie pojawiły się wątpliwości dotyczące związku z Justinem. Wręcz przeciwnie. Dziewczyna będzie zajęta przygotowywaniem czegoś specjalnie dla niego.

Ola w 3421 odcinku "Barw szczęścia" będzie wyraźnie zaskoczona jego nagłym pojawieniem się. W końcu cały plan miał pozostać tajemnicą. Justin zamiast ekscytować się niespodzianką najpierw będzie jednak próbował upewnić się, że ukochanej naprawdę nic się nie stało. Dopiero później dotrze do niego, że przez cały czas martwił się zupełnie niepotrzebnie.

Kiedy 3421 odcinek "Barw szczęścia"?

3421 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.