Barwy szczęścia, odcinek 3435: Żabcia pójdzie na pierwszą randkę! Broda będzie jej kibicował jak nikt

Żabcia w 3435 odcinku "Barw szczęścia" znów otworzy się na miłość

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" w Restobarze zrobi się wyjątkowo romantycznie. Żabcia zdradzi Brodzie, że czeka ją randka. Dla Ani będzie to ważne wydarzenie, bo jej życie uczuciowe już wiele razy przypominało prawdziwy rollercoaster. Widzowie dobrze pamiętają choćby jej związek z Vincenzem (Alessandro Curti). Relacja z Sycylijczykiem również nie należała do najprostszych – pojawiały się zazdrość, jego przeszłość i kolejne rodzinne komplikacje.

Teraz w 3435 odcinku "Barw szczęścia" Żabcia najwyraźniej postanowi jeszcze raz dać sobie szansę. Nie będzie zamierzała siedzieć w domu i rozpamiętywać dawnych rozczarowań. Zamiast tego zacznie szykować się na spotkanie z kimś nowym. Samo streszczenie nie zdradza jeszcze, kim będzie mężczyzna ani jak zakończy się randka. Jedno będzie jednak pewne - Ania potraktuje ją na tyle poważnie, że opowie o wszystkim Brodzie.

Broda w 3435 odcinku "Barw szczęścia" będzie kibicował Żabci jak najlepszy przyjaciel

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Kajetan pokaże się z bardzo dobrej strony. Kiedy dowie się o planach Żabci, nie będzie próbował jej zniechęcać ani zasypywać czarnymi scenariuszami. Wręcz przeciwnie. Będzie jej kibicował. To będzie szczególnie ciekawe w kontekście ostatnich wydarzeń w jego własnym życiu.

Broda dopiero co mocno angażował się uczuciowo w relację z Janką. W nowym sezonie liczył na jej względy, próbował jej imponować, a nawet chciał pomóc sfinansować studio nagraniowe. Sam więc doskonale wie, jak wiele emocji potrafi kosztować początek nowej znajomości. Być może właśnie dlatego w 3435 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie traktował randki Żabci jak błahostki.

Żabcia w 3435 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie nową miłość?!

Największą zagadką pozostanie oczywiście to, z kim w 3435 odcinku "Barw szczęścia" spotka się Ania. Zapowiedź nie ujawnia jeszcze tożsamości jej randkowego partnera. Nie wiadomo także, czy będzie to jednorazowe spotkanie, czy początek większego wątku.

Żabcia z pewnością ma za sobą wystarczająco dużo miłosnych doświadczeń, by tym razem podchodzić do nowej znajomości nieco ostrożniej. Z drugiej strony Ania nigdy nie należała do osób, które długo zamykają się na życie. W 3435 odcinku "Barw szczęścia" zrobi więc kolejny krok!

Kiedy 3435 odcinek "Barw szczęścia"?

3435 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.

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