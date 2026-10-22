Barwy szczęścia, odcinek 3427: Wilk wyjdzie z aresztu po wpłaceniu kaucji! Obmyśli nowe oszustwo na budowie osiedla - ZDJĘCIA

To nie koniec intryg Wilka w 3427 odcinku "Barw szczęścia"

Afera wokół Wilka w 3427 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze nie przycichnie, ale to nie powstrzyma bezwzględnego, chciwego dewelopera przed realizacją do końca planu budowy nowego osiedla "Zielone szczęście". Z drogą ekspresową, która miała prowadzić przez ulicę Zaciszną, poniósł porażkę. Wilk próbował wykurzyć z niej sąsiadów, w tym rodzinę Pyrków, wykorzystując do realizacji planu własną matkę Lucynę Zwierzchowską (Grażyna Zielińska). Teraz zrobi wszystko, by ruszyć z budową osiedla, które ma ma przynieść miliony!

Po tym jak Urząd Miasta odrzucił kontrowersyjny wniosek Wilka w sprawie drogi, a na jego budowę weszła prokuratura oraz nadzór budowlany, wydawało się, że deweloper jest już skończony. Nic bardziej mylnego!

Mimo, że cała Polska po artykule Weroniki (Maria Świłpa) usłyszała o aferze na budowie osiedla Wilka z nielegalnym wydobyciem piasku, biznesmena nic i nikt nie powstrzyma. Nawet policjant Majak (Łukasz Borkowski), który zatrzymał Wilka na kilka dni w areszcie! Poza tym deweloper usłyszał zarzut wydobycia kopalin bez koncesji!

Wilk wyjdzie na wolność i zaplanuje nowe oszustwo w 3427 odcinku "Barw szczęścia"

W 3427 odcinku "Barw szczęścia" Wilk po wpłaceniu kaucji wyjdzie na wolność i od razu zacznie planować ze Szczepanem Krajewskim (Robert Gulaczyk) kolejne oszustwo. Prawnik będzie coraz bardziej zamieszany w ciemne interesy dewelopera, przekręty na budowie, ale nie powstrzyma Wilka, który nie będzie znał umiaru, chcąc jak najwięcej zarobić.

Wilk z prokuratorskimi zarzutami w 3427 odcinku "Barw szczęścia" będzie gotów obniżyć koszty na budowie osiedla "Zielone szczęście" dzięki użyciu gorszych materiałów. Uzna, że wykorzystać naiwność klientów, którym chce sprzedaż mieszkania po atrakcyjnej cenie.

- Ludzie nie znają się na budowlance... Sprawdzają przy odbiorze, czy ściany trzymają piony i czy z gniazdek nie leci woda – i tyle!

Ostateczna zemsta Wilka na Pyrkach w 3427 odcinku "Barw szczęścia"!

Co na to Szczepan? Prawnik Wilka w 3427 odcinku "Barw szczęścia" będzie wiedział zbyt wiele o jego przekrętach, żeby teraz mógł tak łatwo odejść z firmy dewelopera.Na tym nie koniec, bo Wilk obmyśli plan ostatecznej zemsty na Pyrkach.

Tymczasem przebywająca w Tajlandii Agata (Natalia Zambrzycka) dostanie od Ignacego (Olaf Staszkiewicz) informację, że przerwano budowę osiedla, na którym kupili mieszkanie...

Kiedy 3427 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3427 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r.,o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Wyrachowana Lucyna odda dom Pyrków Wilkowi? Tyle zażąda od Huberta i Asi za udziały