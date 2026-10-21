Barwy szczęścia, odcinek 3425: Luiza na poważnie zainteresuje się Kacprem! Zrobi wszystko, by lepiej go zrozumieć - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia", odcinek 3425: Luiza coraz bardziej zauroczy się Kacprem!

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" Luiza nie będzie już ukrywać, że Kacper coraz bardziej ją intryguje. Zwróci uwagę nie tylko na jego ogromną wiedzę i inteligencję, ale również na sposób, w jaki chłopak rozmawia z innymi i wyraża swoje myśli. Jabłoński, który jest w spektrum autyzmu, potrafi być wyjątkowo bezpośredni i szczery, co dla Luizy okaże się interesujące. Dziewczyna postanowi więc dowiedzieć się czegoś więcej o autyzmie, aby lepiej zrozumieć Kacpra i jego zachowanie. Sięgnie po informacje dostępne w internecie, a szczególnie zainteresuje ją temat zespołu Aspergera, którym dawniej określano część osób w spektrum autyzmu.

Wszystko wskazuje na to, że w 3425 odcinku "Barw szczęścia" zainteresowanie Luizy nie będzie wynikać wyłącznie ze zwykłej ciekawości. Kacper zacznie podobać jej się coraz bardziej, dlatego Wójcikówna będzie chciała lepiej go poznać. Zamiast zniechęcić się tym, że chłopak może inaczej odbierać niektóre sytuacje społeczne, postara się zrozumieć jego punkt widzenia. Co więcej, w pewnym momencie sama poruszy z nim temat spektrum autyzmu! Jej pytania szybko zdradzą, że poświęciła tej kwestii nieco czasu, choć dziewczyna nie będzie chciała od razu przyznać, dlaczego tak bardzo ją to zainteresowało.

"Barwy szczęścia", odcinek 3425: Luiza przyzna się Kacprowi, że czytała o zespole Aspergera!

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" między Luizą i Kacprem dojdzie do szczerej rozmowy, podczas której dziewczyna wspomni o informacjach znalezionych w internecie. Luiza przyzna, że czytała o szczerości osób w spektrum autyzmu, a jej słowa od razu wzbudzą zainteresowanie Jabłońskiego. Kacper szybko zorientuje się, że dziewczyna, która mu się bardzo podoba postanowiła zgłębić temat, który bezpośrednio go dotyczy. Zapyta ją więc wprost, czy zrobiła specjalny research. Luiza spróbuje obrócić wszystko w żart i przekonać go, że na artykuł trafiła przypadkiem. Jednak Kacper nie poprzestanie na tym i zaproponuje, aby następnym razem zapytała bezpośrednio jego!

- W internecie pisali, że ludzie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dawniej z zespołem Aspergera, są bardzo szczerzy. Trochę poczytałam. - Zrobiłaś research o asach? - No przypadkiem wyskoczył mi artykuł. - A interesuje cię to? - Lubię wszystko wiedzieć. - Zawsze możesz mnie zapytać. Będziesz miała wiedzę z pierwszej ręki.

"Barwy szczęścia", odcinek 3425: Luiza i Kacper będą razem? Między nimi zrobi się coraz poważniej!

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" wszystko zacznie wskazywać na to, że relacja Luizy i Kacpra przestaje być jedynie niewinną znajomością. Przypomnijmy, że młodzi poznali się już w 3416 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Jabłoński pojawił się w Feel Good, aby udzielać Romeowi (Jacek Tyszkiewicz) korepetycji z matematyki. Wówczas Luiza niemal natychmiast przyciągnęła jego uwagę. Kacper był pod tak dużym wrażeniem dziewczyny, że trudno było mu skupić się na nauczaniu Włocha.

Kiedy 3425 odcinek "Barw szczęścia"? Data emisji

3425 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku, o godzinie 20.05 w TVP2