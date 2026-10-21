Barwy szczęścia, odcinek 3426: Wielka awantura Asi z Danielem! Nie dojdą do porozumienia w sprawie Emila - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia", odcinek 3426: Daniel namówi Emila na liceum mundurowe! Asia będzie wściekła

W 3426 odcinku "Barw szczęścia" konflikt Asi i Daniela ponownie przybierze na sile, a wszystko przez plany edukacyjne Emila. Chłopak zacznie interesować się liceum o profilu mundurowym, do czego wyraźnie przyczyni się jego biologiczny ojciec. Daniel nie będzie widział niczego złego w takim wyborze, jednak Asia spojrzy na całą sprawę zupełnie inaczej. Pyrka uzna, że szkoła mundurowa to jedna z najgorszych możliwości dla jej syna, a zainteresowanie Emila takim kierunkiem nie będzie przypadkowe. Podejrzewać będzie, że to właśnie Daniel próbuje przekonać chłopaka do pójścia w jego ślady!

Warto przypomnieć, że już wcześniej relacje Asi z Danielem były wyjątkowo napięte. W 3350 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka odkryła, że były partner zabiera Emila na strzelnicę, nie informując jej o tym. Wówczas również doszło do kłótni, ponieważ Asia nie akceptowała takiego sposobu spędzania czasu przez syna. Obawiała się też, że Daniel, który służył w Legii Cudzoziemskiej, wywiera na chłopaka coraz większy wpływ i nastawia go przeciwko niej. Teraz w 3426 odcinku "Barw szczęścia" jej najgorsze obawy powrócą ze zdwojoną siłą. Tym razem nie będzie już chodziło tylko o zainteresowania Emila, ale o decyzję, która może zaważyć na całej jego przyszłości.

"Barwy szczęścia", odcinek 3426: Asia urządzi Danielowi awanturę przed szkołą Emila!

W 3426 odcinku "Barw szczęścia" Asia postanowi osobiście interweniować, kiedy dowie się, że Daniel zamierza wybrać się z Emilem do liceum mundurowego. Pyrka pojawi się przed szkołą, gdzie spotka byłego partnera. Już od pierwszych chwil będzie jasne, że nie zamierza spokojnie przyglądać się jego działaniom. Daniel spróbuje rozładować napiętą atmosferę, jednak jego lekceważące uwagi tylko bardziej rozwścieczą Asię. Szczególnie że mężczyzna będzie przekonywał ją, iż to Emil interesuje się szkołą, podczas gdy ona pozostanie pewna, że cała inicjatywa wyszła właśnie od niego.

W 3426 odcinku "Barw szczęścia" Asia wprost oskarży Daniela o manipulowanie ich synem! Przypomni mu, że od narodzin Emila robi wszystko, aby zapewnić chłopakowi bezpieczeństwo, spokój i szczęście. Nie pozwoli też, aby były partner podważał jej zdanie w tak ważnej kwestii. W pewnym momencie emocje wezmą górę i Pyrka przestanie się hamować.

- Co ty tu robisz? - Chcę zobaczyć szkołę, którą interesuje się nasz syn i się z nim tam wybiorę. - Nie, to ty się interesujesz tą szkołą. - Słuchaj, ale po co te nerwy? Złość piękności szkodzi. Chcesz Emilowi zepsuć ten dzień? - Odkąd urodził się Emil robię wszystko dla niego rozumiesz?! Jego zdrowie, szczęście, spokój są dla mnie najważniejsze. Wiem, że wolałbyś, żeby mnie tutaj dziś nie było, żeby nim łatwo manipulować, ale posłuchaj mnie, ja ci na to nie pozwolę.

Kiedy 3426 odcinek "Barw szczęścia"? Data emisji

3426 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku, o godzinie 20.05 w TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również na platformie TVP VOD.