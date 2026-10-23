Barwy szczęścia, odcinek 3427: Grażyna pożałuje nocy z Tomkiem! Za szybko wskoczyła Kępskiemu do łóżka - ZDJĘCIA

Tak się skończy noc Grażyny i Tomka w 3427 odcinku "Barw szczęścia"

Upojna noc Grażyny i Tomka w 3427 odcinku "Barw szczęścia" będzie miała fatalny finał. Mimo że od dawna ciągnie ich do siebie, odżyły między nimi uczucia, które połączyły ich, kiedy byli jeszcze nastolatkami, a jednak podczas "romantycznego" poranku w łóżku Grażyna dojdzie do wniosku, że zbyt szybko poszli do łóżka.

- Nie uważasz, że to wydarzyło się za szybko? Jeszcze niedawno byłeś w związku…

Tym samym Grażyna w 3427 odcinku "Barw szczęścia" przypomni Tomkowi, że długo walczył o odzyskanie Oliwki, że kiedy dziewczyna od niego odeszła, nie mógł się z tym pogodzić. Desperacko chciał ją odzyskać, wykorzystując do tego fakt, że zainwestował sporo pieniędzy w jej firmę kosmetyczną "Olive".

- To, co się wydarzyło, nie było z mojej strony jakimś chwilowym impulsem... Przecież wiesz doskonale, że od dawna siedzisz mi w głowie... A ja tobie, prawda? Nie jesteś plastrem na tamto rozstanie, przysięgam... - zapewni Kępski.

Szokujące wyznanie Tomka o dziecku z Grażyną w 3427 odcinku "Barw szczęścia"

Niespodziewanie Tomek w 3427 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy Grażynę wyznaniem, że pragnie założyć z nią rodzinę. Przed długi czas myślał, że to on jest ojcem jej syna Wiktora (Grzegorz Kestranek), ale dopiero kiedy Grażyna wyjawiła, że 19 lat temu jego ojciec, Henryk Kępski (Zbigniew Suszyński) ją zgwałcił, okazało się, że "syn" Romka jest jego bratem!

- Chciałbym się skupić na rodzinie, może mieć jeszcze dziecko…

- Dziecko? Chyba jednak za wcześnie na takie rozmowy…

- Przepraszam, faktycznie się zapędziłem, nie chciałem cię wystraszyć! Chcę być szczery, ale niczego przecież nie narzucam…

- Nie wiem, co mam na to powiedzieć - Grażyna dojdzie do wniosku, że Tomek narzuca zbyt szybkie tempo ich związku.

W finale 3427 odcinka "Barw szczęścia" Kępski zapyta ją wprost, jaki jest teraz status naszej relacji... Grażyna nie będzie się chciała jednak śpieszyć.

Tomek powie Grażynie, że ją kocha w 3431 odcinku "Barw szczęścia". Zapomni już od Oliwki!

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" Tomek wyzna Grażynie miłość, zapewni, że chce z nią być na poważnie, że nie interesuje go romans bez zobowiązań. Dość szybko zapomni o Oliwce.

- Nie zrozum mnie źle… Jest cudownie, ale nie przeskakujmy po dwa stopnie! Nie musimy pędzić jak formuła jeden…

- Po prostu nie ma na co czekać, kiedy człowiek ma pewność...

- A ty masz pewność?

- Mam. Kocham cię… - zapewnienia Tomka o miłości wystarczą Grażynie, żeby zgodziła się ogłosić ich związek Wiktorowi.

Kiedy 3427 odcinek "Barw szczęścia" w TVP?

Odcinek 3427 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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