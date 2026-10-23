Barwy szczęścia, odcinek 3440: Decydujący proces Cezarego! Wyrok sądu i prawda o przyrodnim bracie zwalą Rawicza z nóg - ZDJĘCIA

Cezary usłyszy wyrok trzech lat więzienia w 3440 odcinku "Barw szczęścia"

W 3440 odcinku "Barw szczęścia" nadejdzie rozstrzygnięcie sprawy Cezarego. Rawicz będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń, które doprowadziły go przed sąd. Mężczyzna usłyszy wyrok trzech lat więzienia. To poważny cios, który może całkowicie zmienić jego dalsze życie. Podczas rozprawy nie zabraknie Józefiny. Matka Cezarego będzie przejęta i zmartwiona, ale nie opuści syna w najtrudniejszym momencie. Zdjęcia z sądu pokazują ją stojącą u boku Rawicza. Nawet jeśli sytuacja będzie dla niej bolesna, pozostanie przy nim, gdy zapadnie decyzja, na którą wszyscy czekali.

Przypominamy, że za Cezarym ciągnie się sprawa zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). To właśnie pod takim zarzutem mężczyzna trafił do aresztu. Wściekłość i zachowanie Rawicza w tamtym okresie odbiły się również na jego związku z Natalią (Maria Dejmek). Kobieta przestała rozpoznawać w nim człowieka, którego kochała, a ich relacja ostatecznie się rozpadła. Teraz panie wyrok sądu.

Wyrok to nie wszystko, w 3440 odcinku "Barw szczęścia" Cezary odkryje, że ma przyrodniego brata

Wyrok nie będzie jedynym wstrząsem w życiu Rawicza. W sądzie Cezary dowie się również, że ma przyrodniego brata. Ta wiadomość może nim wstrząsnąć, zwłaszcza że do tej pory nie miał świadomości istnienia tak bliskiego krewnego. Wszystko wiąże się z Kajetanem Brodą (Andrzej Popiel). Broda jest synem Bogdana Rawicza, zmarłego męża Józefiny, a tym samym przyrodnim bratem Cezarego. Prawda o pokrewieństwie zacznie wychodzić na jaw już wcześniej, ale Cezary dopiero w 3440 odcinku "Barw szczęścia" pozna szokujące fakty.

Kajetan Broda upomni się o majątek Rawiczów, kiedy Cezary będzie siedział w więzieniu

Przyrodni brat Cezarego zacznie ostro mieszać, kiedy Rawicz pozostanie w więzieniu na odsiadce kary. Kajetan będzie interesować się historią rodziny i majątkiem po Bogdanie Rawiczu. Nie ukryje, że jego pochodzenie ma znaczenie, a ujawnione pokrewieństwo może otworzyć przed nim drogę do rozmów o spadku. Dla Cezarego, który właśnie usłyszy wyrok trzech lat więzienia, to wyjątkowo niekorzystny moment na rodzinne rozliczenia.

Kiedy 3440 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3440 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 13 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.