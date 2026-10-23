Barwy szczęścia, odcinek 3439: Wilk rzuci się na Huberta w szpitalu! Pójdzie o udziały Lucyny w domu Pyrków - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia", odcinek 3439: Wilk nie pogodzi się z decyzją Lucyny! Straci udziały w domu Pyrków

W 3439 odcinku "Barw szczęścia" konflikt Wilka z Hubertem ponownie przybierze na sile, a wszystko przez niespodziewaną decyzję Lucyny. Matka dewelopera, która po zawale serca trafi do szpitala, postanowi ostatecznie wycofać się z wojny przeciwko Pyrkom. Co więcej, zdecyduje się odsprzedać Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Hubertowi swoje udziały w ich domu na Zacisznej na korzystnych warunkach! Tym samym przekreśli plany własnego syna, który od dłuższego czasu próbował przejąć kontrolę nad nieruchomością i za wszelką cenę uprzykrzyć życie jej mieszkańcom.

Warto przypomnieć, że już w 3437 odcinku "Barw szczęścia" Wilk posunie się do kolejnej bezczelnej prowokacji. Biznesmen nie zrezygnuje ze swojego planu pozbycia się Pyrków z domu, dlatego postanowi zamienić ich nieruchomość w prawdziwy magazyn! Na Zaciszną przyśle ciężarówkę wypełnioną meblami, które zaczną zajmować kolejne pomieszczenia. W ten sposób Maciej spróbuje utrudnić rodzinie normalne funkcjonowanie i zmusić ją do ustępstw. Hubert nie zamierza jednak bezczynnie przyglądać się tym działaniom. Najpierw skonfrontuje się z Wilkiem, a kiedy nie uda mu się niczego wskórać, zwróci się bezpośrednio do Lucyny.

Wilk w 3439 odcinku "Barw szczęścia" urządzi Hubertowi awanturę w szpitalu! Rzuci się na niego z pięściami?

W 3439 odcinku "Barw szczęścia" Hubert ponownie odwiedzi Lucynę w szpitalu, aby dowiedzieć się, jak czuje się po przebytym zawale. Pyrka będzie chciał upewnić się, że stan seniorki się poprawia, szczególnie że to właśnie on udzielił jej pierwszej pomocy w krytycznym momencie. Niestety, spokojna wizyta szybko przerodzi się w kolejną awanturę! Wszystko dlatego, że w szpitalu niespodziewanie pojawi się Wilk, który będzie wściekły z powodu decyzji matki dotyczącej udziałów w domu na Zacisznej...

Maciej nie będzie potrafił zaakceptować faktu, że Lucyna postanowiła stanąć po stronie Pyrków. Tym bardziej że jeszcze niedawno sam wykorzystywał jej udziały, aby utrudniać rodzinie życie. Teraz cały jego plan może legnąć w gruzach, a Hubert i Asia w końcu zyskają szansę na odzyskanie pełnej kontroli nad swoim domem. W 3439 odcinku "Barw szczęścia" rozwścieczony Wilk rzuci się na Huberta, a między mężczyznami dojdzie do ostrej konfrontacji! Maciej nie będzie zważał na to, że znajdują się w szpitalu, gdzie jego matka dochodzi do siebie po poważnym zawale. Zamiast uszanować jej decyzję i zadbać o spokój seniorki, całą swoją złość skieruje przeciwko Pyrce. Co gorsza, nie będzie to pierwszy raz, kiedy biznesmen spróbuje obarczyć Huberta odpowiedzialnością za własne niepowodzenia.

Kiedy 3439 odcinek "Barw szczęścia"? Data emisji

3439 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 w TVP2.