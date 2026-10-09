Barwy szczęścia, odcinek 3420: Małżeństwo Karoliny i Bruna zmieni się w wojnę po jej zatrzymaniu przez policję! Dostanie zakaz wstępu do hotelu - ZDJĘCIA

Bruno usunie Karolinę z hotelu w 3419 odcinku "Barw szczęścia"!

Aresztowanie Karoliny stanie się faktem w 3418 odcinku "Barw szczęścia", ale niezbyt długo żona Bruna posiedzi za kratkami! Policja zwolni ją już następnego dnia, ale Stański nie tak szybko zapomni o samowolce ukochanej, która naraża na szwank dobre imię jego hotelu! Bo gdyby Karolina nie uknuła intrygi przeciwko Justinowi ze sfałszowaniem nagrania z monitoringu hotelu z jego zdradą z Reginą (Kamila Kamińska), to teraz Bruno nie musiałby podjąć zdecydowanych kroków.

Po zwolnieniu z aresztu Karolina w 3419 odcinku "Barw szczęścia" przekona się, że podpadła mężowi do tego stopnia, że będzie chciał się jej pozbyć z hotelu raz na zawsze! Niby wynajmie jej adwokata, zatrudni Klemensa, lecz to, co od niego usłyszy sprawi,że Bruno postanowi minimalizować ryzyko strat. Nawet kosztem Karoliny! Bo szanse na umorzenie sprawy zmaleją do zera.

- Pan Justin Skotnicki wniósł prywatny akt oskarżenia. Trzeba się liczyć z grzywną, ewentualnie karą w zawieszeniu... I odszkodowaniem dla pana Skotnickiego. Ale po kościach to się na pewno nie rozejdzie... - uprzedzi Stańskich prawnik.

- Justin nam nie odpuści. Wytoczy proces. Ty wiesz, jak to się odbije na reputacji hotelu? I jeszcze będziemy musieli mu zapłacić! - Bruno nie daruje Karolinie, że wpędziła go w kłopoty.

- Wszystko przycichnie... Z Justinem też sobie poradzimy…

- Już to od ciebie słyszałem! I do czego doprowadziłaś? Od jutra przestajesz pracować w hotelu!

- Co takiego? Odsuwasz mnie?

- Na jakiś czas... Przynajmniej dopóki nie zapadnie wyrok!

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Karolina wpadnie w furię, bo w 3420 odcinku "Barw szczęścia" jej miejsce zajmie Justin!

Decyzja Bruna o usunięciu Karoliny z hotelu w 3420 odcinku "Barw szczęścia" pociągnie za sobą dalsze kroki Stańskiego. Odda większość obowiązków Karoliny znienawidzonemu przez nią Skotnickiemu. Tym samym doprowadzi żonę do prawdziwej furii! Bo Karolina nie będzie miała dostępu nie tylko do systemu hotelu, ale także nie dostanie zgody Bruna na przekroczenie progu budynku!

- Zablokowałeś mi dostęp do systemu?!

- Miałaś nie przychodzić do hotelu... A ty wparowujesz tu bez pukania i przeszkadzasz mi w pracy!

- Wciąż nadzoruję organizację ważnych dla tego hotelu eventów! Nasi klienci na mnie liczą. Mogę zająć się tym z domu, ale muszę mieć dostęp!

- Masz rację, trzeba się tym zająć... Przekaż wszystkie swoje projekty Justinowi!

- Nie możesz mi tego zrobić! Długo zamierzasz mnie w ten sposób karać?!

- To nie kara. To nowa organizacja naszego życia... Zawodowego i osobistego. Dla obopólnej korzyści... - uprzedzi ukochaną Bruno, który tym samym w 3420 odcinku "Barw szczęścia" wypowie Karolinie wojnę. To źle wróży przyszłości ich małżeństwa.

Kiedy 3420 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3420 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 16 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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