Barwy szczęścia, odcinek 3416: Bezdomny Adam okradnie Pyrków! Hubert tym razem nie wytrzyma 

Adam będzie coraz większym problemem dla Pyrków

Jak informowaliśmy, Adaś pojawi się w domu Pyrków przez kolejne działania cwanej Lucyny (Grażyna Zielińska). W 3413 odcinku „Barw szczęścia” obecność Adama w domu Pyrków nadal będzie dla rodziny ogromnym obciążeniem. Mężczyzna nie będzie chciał podjąć leczenia odwykowego i całkowicie wyprze problem swojego uzależnienia. Hubert mimo wszystko będzie próbował mu pomóc. Zaangażuje Adama nawet do prac ogrodowych, licząc na to, że lokator zacznie w jakiś sposób normalnie funkcjonować. Sytuacja szybko jednak się skomplikuje, gdy Adam podczas pracy dozna poważnej kontuzji. To jednak nie będzie koniec kłopotów.

Znajomi Adama przyniosą marihuanę do domu Pyrków

W 3414 odcinku „Barw szczęścia” Hubert nadal będzie próbował wyciągnąć Adama z problemów. Mężczyzna nie będzie jednak ułatwiał mu zadania. Do domu Pyrków niespodziewanie przyjdą znajomi Adama. Co gorsza, wniosą na teren posesji marihuanę. Dla rodziny będzie to kolejny dowód na to, że obecność mężczyzny pod ich dachem może sprowadzić na nich poważne problemy. Hubert będzie musiał coraz mocniej pilnować sytuacji, ale Adam wcale nie zacznie zachowywać się odpowiedzialniej.

Adam okradnie Pyrków z jedzenia

Natomiast kulminacją problemów w domu Pyrków będzie sytuacja z 3416 odcinka „Barw szczęścia” Adam ponownie pojawi się w domu pod wpływem środków odurzających. Tym razem jego zachowanie doprowadzi Pyrków do kolejnej granicy wytrzymałości. Mężczyzna bez pytania sięgnie po zapasy rodziny i pozbawi domowników jedzenia przygotowanego na śniadanie. Joanna z trudem powstrzyma złość. Dla niej będzie to kolejny dowód na to, że Adam kompletnie nie liczy się z ludźmi, którzy dali mu dach nad głową. Hubert również będzie miał coraz mniej cierpliwości. Do tej pory próbował pomagać Adamowi, ale kolejne problemy, które mężczyzna sprowadza na rodzinę, będą wystawiały jego cierpliwość na coraz większą próbę.

Adam jeszcze poprosi Huberta o pieniądze

Co najbardziej zaskakujące, Adam wcale nie poczuje się winny. Wkrótce po zabraniu jedzenia poprosi Huberta o kolejną pożyczkę finansową. Kryzys zacznie dotykać również Emila (Artem Malaszczuk). W 3416 odcinku „Barw szczęścia” zdesperowany chłopak zdecyduje się w końcu opowiedzieć Danielowi (Marcin Bikowski) o problemach, z którymi jego rodzina mierzy się we własnym domu. Adam coraz mocniej zaburzy więc życie Pyrków, a Hubert będzie musiał zdecydować, jak długo jeszcze może pozwalać mu na takie zachowanie.