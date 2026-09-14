Barwy szczęścia, odcinek 3415: Malwina z Hermanem podle oszukani! Pójdzie o duże pieniądze 

Malwina odkryje, że Herman jest prawie na końcu plebiscytu

W 3415 odcinku „Barw szczęścia” Malwina sprawdzi wyniki plebiscytu na fizjoterapeutę roku i nie będzie miała powodów do zadowolenia. Herman znajdzie się bowiem na jednej z ostatnich pozycji. Dla małżeństwa, które próbuje wypromować Centrum Ruchu, będzie to spory problem. Plebiscyt mógłby przecież zwiększyć rozpoznawalność Hermana i jednocześnie przyciągnąć nowych klientów do ich działalności. Wkrótce pojawi się propozycja, która z pozoru może wydawać się idealnym rozwiązaniem.

Organizator zażąda 3 tysięcy złotych

Organizator plebiscytu zwróci się do Malwiny z ofertą wsparcia promocyjnego Hermana. Warunek będzie jeden: trzeba będzie zapłacić aż 3 tysiące złotych. Malwina stanie więc przed decyzją, czy warto zainwestować taką kwotę, aby poprawić pozycję Hermana i wypromować jego działalność. Dla Centrum Ruchu nie będzie to jednak błaha suma, szczególnie że biznes Malwiny i Hermana już wcześniej będzie zmagał się z problemami. Jerzy szybko nabierze podejrzeń. Stanowczo ostrzeże córkę, że propozycja organizatora może być próbą oszustwa. Nie będzie chciał, aby Malwina i Herman wydali pieniądze na coś, co w rzeczywistości nie przyniesie im żadnych korzyści.

Malwina i Herman będą mieli coraz większe problemy z Centrum Ruchu

W 3416 odcinku „Barw szczęścia” okaże się, że kłopoty małżeństwa nie skończą się na plebiscycie. Malwina i Herman nadal będą mieli trudności z rozwijaniem Centrum Ruchu. Sytuacja będzie na tyle poważna, że Kacper (Jakub Szlachetka) zaproponuje matce przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Dzięki temu Malwina będzie mogła dokładniej przeanalizować sytuację firmy i zastanowić się, jak skuteczniej ją rozwijać.

Po wydarzeniach z plebiscytu będzie miała jednak jeszcze jeden powód do ostrożności. Jeśli ostrzeżenia Jerzego okażą się słuszne, Malwina i Herman mogą boleśnie przekonać się, że w biznesie łatwo trafić na osoby, które zamiast pomóc, chcą zarobić na cudzej desperacji.