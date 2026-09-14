Barwy szczęścia, odcinek 3415: Wilk dopnie swego i zniszczy Pyrków? Tak źle w ich rodzinie jeszcze nie było!

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-14 12:19

W 3415 odcinku "Barw szczęścia" plan Wilka (Adam Szczyszczaj) zacznie przynosić dokładnie taki efekt, na jaki liczył! Sytuacja w domu Pyrków zrobi się coraz bardziej napięta, a Hubert (Marek Molak) wda się w ostrą awanturę z Adasiem (Kamil Studnicki), którego wcześniej sprowadzi tam Lucyna (Grażyna Zielińska). Konflikt wybuchnie na oczach ludzi odpowiedzialnych za cały ten chaos, a Wilk i jego matka w 3415 odcinku "Barw szczęścia" nie będą nawet ukrywali satysfakcji.

Wilk w 3415 odcinku "Barw szczęścia" zacznie rozbijać Pyrków od środka! Adaś doprowadzi Huberta do furii

W 3415 odcinku "Barw szczęścia" Hubert będzie już miał serdecznie dość tego, co zacznie dziać się w jego własnym domu. Najpierw Pyrkowie odkryją, że Lucyna nie jest przypadkową starszą kobietą, której należało pomóc, tylko matką Wilka i ważną częścią jego perfidnej intrygi. Później Hubert zostanie oskarżony nękanie, co sprowadzi na Zaciszną policję. A jakby tego było mało, Lucyna przyprowadzi do domu jeszcze Adasia, bezdomnego narkomana, którego rodzina będzie musiała tolerować pod swoim dachem...

Cierpliwość Huberta w 3415 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się w końcu wyczerpywać. Rozmowa Pyrki z Adasiem szybko przestanie przypominać spokojną próbę porozumienia i zamieni się w otwarty konflikt. Hubert nie będzie już potrafił udawać, że obecność obcego mężczyzny w domu jest czymś normalnym.

Hubert wybuchnie, a Wilk i Lucyna będą zachwyceni! W 3415 odcinku "Barw szczęścia" uznają, że wygrali

W 3415 odcinku "Barw szczęścia" kłótnia Huberta z Adasiem będzie dla Wilka i Lucyny najlepszym dowodem na to, że ich działania wreszcie przynoszą oczekiwane rezultaty. Oboje będą obserwowali narastający chaos z nieskrywaną satysfakcją. Zwierzchowska przez długi czas udawała przed Pyrkami bezbronną seniorkę i zdobywała ich zaufanie, podczas gdy w rzeczywistości współpracowała z własnym synem. Teraz nie będzie już musiała nawet szczególnie kryć się ze swoimi intencjami.

Wilk zacznie nabierać przekonania, że dopnie swego. Pyrkowie będą coraz bardziej zmęczeni ciągłą walką, a atmosfera w domu stanie się nie do zniesienia. Każdy następny konflikt będzie działał na korzyść dewelopera, który będzie liczył na to, że rodzina w pewnym momencie zwyczajnie nie wytrzyma. Jeśli mieszkańcy Zacisznej zaczną przerzucać na siebie złość i frustrację, Wilk nie będzie musiał nawet robić wiele więcej, żeby jeszcze bardziej osłabić ich opór. Pyrkowie nie wytrzymają presji Wilka?! W 3415 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja wymknie się spod kontroli

Pyrkowie nie wytrzymają presji Wilka?! W 3415 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja wymknie się spod kontroli

W 3415 odcinku "Barw szczęścia" Hubert znajdzie się w fatalnym położeniu. Z jednej strony doskonale będzie wiedział, że nie może dawać Wilkowi kolejnych argumentów przeciwko sobie. Lucyna już wcześniej wykorzysta przecież jego działania, żeby oskarżyć go o nękanie i wezwać policję. Z drugiej trudno będzie wymagać od Pyrki spokoju, kiedy we własnym domu nie będzie już czuł się bezpiecznie, a kolejne osoby związane z Lucyną będą bezkarnie przewracały jego rodzinne życie do góry nogami.

Barwy szczęścia. Kornel straci wszystko! Dominika pozbędzie się Renaty?
Barwy szczęścia, odc. 3335. Agata (Natalia Zambrzycka), Lucyna Zwierzchowska (Grażyna Zielińska)
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