M jak miłość, odcinek 1939: Kłótnia Pawła z Marysią po wypadku! Zatai przed synem ważne fakty o zabójcy Franki - ZDJĘCIA

Marysia z Agnes ukryją prawdę o wypadku w 1939 odcinku "M jak miłość"

Jak informowaliśmy, w 1939 odcinku "M jak miłość" dojdzie do wypadku, który znów spowoduje nieodpowiedzialny Dominik Walt. To on pośrednio doprowadził do śmierci Franki, ponieważ dziewczyna w skutek zderzenia samochodu nabawiła się uszkodzenia głowy, po czym odkryto tętniaka, który pękł i spowodował śmierć góralki. Paweł nigdy nie pogodził się z tym, że Walat tak naprawdę nie poniósł większej kary. Dostał zakaz prowadzenia pojazdów, ale jak boleśnie przekonają się Rogowska z Agnes, zignoruje to na całego. To właśnie on doprowadzi do kolizji na drodze, a Rogowska nie wytrzyma i zwyzywa chłopaka przez szybę. Rozpozna w nim zabójcę synowej. Jednak obie z Agnes początkowo nie powiedzą Pawłowi, że wypadek spowodował Walat. Wystraszą się, że mężczyzna wpadłby w szał.

Kłótnia Pawła z Marysią w 1939 odcinku "M jak miłość"

Zduński natknie się w internecie na wideo z wypadku Marysi i Agnes i zobaczy, że to Walat siedzi za kółkiem samochodu. Wtedy ostro się zdenerwuje, a w rozmowie telefonicznej z mamą nie ukryje pretensji.

- Dlaczego nie powiedziałaś mi, że to Walat? - wrzaśnie Paweł do słuchawki. - Paweł, uspokój się, właśnie dlatego nie chciałyśmy ci o tym mówić - odpowie Marysia. - On zabił Frankę, a teraz prawie zabił ciebie i Agnes... - wytłumaczy wkurzony Paweł. - On się z tego nie wywinie. Pójdzie do więzienia na dobrych parę lat. Po tym jak szarpnął się z Rafałem do sprawy zostanie w areszcie - doda Agnes. - Muszę kończyć... - Paweł urwie rozmowę, wyraźnie niezadowolony.

Paweł zapowie zemstę na Walacie

Paweł nie uspokoi się po kłótni z mamą i Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość". Jeszcze raz wyświetli wideo z wypadku na telefonie i z furią w oczach zapowie: "Poczekam na ciebie".