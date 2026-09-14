M jak miłość, odcinek 1944: Nowa dziewczyna Wernera to oszustka?! Narobi Adamowi kłopotów - ZDJĘCIA

- Dobry wieczór… Pan, widzę, sam, ja też, bo koleżanka mnie wystawiła… I może… spędzimy ten wieczór razem na… miłej pogawędce? - zacznie rozmowę Oliwia, co cytuje wspomniany portal.

- Oooo… Bardzo chętnie… Bardzo… - uzna prawnik. - (...) Bo tak naprawdę, to zła kobieta była… Sylwii wcale nie chodziło o karierę w Berlinie, tylko o nowego faceta, a ja chciałem się z nią ożenić, kupiłem vana dla naszych dzieci, dla całej trójeczki - wyzna.

- Boże… macie troje dzieci? - dopyta kobieta.

- Chcieliśmy mieć, to znaczy ja chciałem…

- E tam, jesteś młody, przystojny, pewnie z kasą…

- Wszystko się zgadza… Nadal młody, przystojny, z wigorem, kasa też się zgadza, tylko serce złamane… - pochwali się Adam.

- A może któregoś dnia wpadnę do ciebie z wizytą? Siądziemy, pogadamy? (...) Zapłacisz? Potem możemy pojechać gdzieś razem. Wieczór jeszcze taki młody… - zaproponuje Oliwia i zacznie sięgać po portfel rozmówcy.