M jak miłość, odcinek 1944: Nowa dziewczyna Wernera to oszustka?! Narobi Adamowi kłopotów - ZDJĘCIA

Załamany po rozstaniu Werner pozna nową kobietę
Jak informowaliśmy, Werner po rozstaniu i wyjeździe Sylwii do Berlina będzie nie do poznania. Przynajmniej początkowo straci pogodę ducha. Nastawił się na dzieci i rodzinę, a partnerka rzuciła mu decyzją o podjęciu pracy w Niemczech. Załamany prawnik uda się do baru, gdzie przykuje uwagę atrakcyjnej Oliwii. Szybko wyjdzie na jaw, że dziewczyna "poluje" na konkretnych mężczyzn. Nieznajoma umiejętnie podejdzie prawnika i szybko rozpocznie podryw.
Oliwia to oszustka?! Sięgnie po portfel Wernera!
Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Oliwia sama rozpocznie podchody.
- Dobry wieczór… Pan, widzę, sam, ja też, bo koleżanka mnie wystawiła… I może… spędzimy ten wieczór razem na… miłej pogawędce? - zacznie rozmowę Oliwia, co cytuje wspomniany portal.
- Oooo… Bardzo chętnie… Bardzo… - uzna prawnik. - (...) Bo tak naprawdę, to zła kobieta była… Sylwii wcale nie chodziło o karierę w Berlinie, tylko o nowego faceta, a ja chciałem się z nią ożenić, kupiłem vana dla naszych dzieci, dla całej trójeczki - wyzna.
- Boże… macie troje dzieci? - dopyta kobieta.
- Chcieliśmy mieć, to znaczy ja chciałem…
- E tam, jesteś młody, przystojny, pewnie z kasą…
- Wszystko się zgadza… Nadal młody, przystojny, z wigorem, kasa też się zgadza, tylko serce złamane… - pochwali się Adam.
- A może któregoś dnia wpadnę do ciebie z wizytą? Siądziemy, pogadamy? (...) Zapłacisz? Potem możemy pojechać gdzieś razem. Wieczór jeszcze taki młody… - zaproponuje Oliwia i zacznie sięgać po portfel rozmówcy.
Pani Ola wkroczy do akcji. Przerwie romanse Wernera
Oliwia nie przewidzi, że jej rozmowa obserwowana jest przez panią Olę (Ewa Kolasińska). Gosposia Adama będzie wiedziała, że prawnik jest w kiepskim stanie, więc postanowi mieć go na oku. I właśnie w 1944 odcinku "M jak miłość" wkroczy do akcji, gdy Oliwia sięgnie po portfel Adama. Powstrzyma dalszy rozwój wydarzeń i odgoni dziewczynę.