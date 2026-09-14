Barwy szczęścia, odcinek 3412: Kasia przyłapie Mariusza z Janką we własnym domu! To spotkanie wywoła burzę - ZDJĘCIA

Kasia zastanie Jankę z Mariuszem! W 3412 odcinku "Barw szczęścia" znów pojawi się zazdrość

W 3412 odcinku "Barw szczęścia" Kasia będzie miała na głowie wystarczająco dużo problemów i ostatniej rzeczy, jakiej będzie potrzebowała, będą kolejne podejrzenia dotyczące Mariusza i Janki. Górka wciąż będzie martwiła się o Ksawerego (Bartosz Gruchot), którego bunt wymknie się spod kontroli. Po tym, jak syn ucieknie, Kasia zacznie wręcz obsesyjnie pilnować, żeby podobna sytuacja więcej się nie powtórzyła. Posunie się nawet do tego, że ukryje lokalizatory w rzeczach chłopaka, aby w razie kolejnej ucieczki móc szybko sprawdzić, gdzie się znajduje...

Pobyt Kasi w Brzezinach zamiast przynieść jej choć odrobinę spokoju tylko dołoży następnych emocji. Górka w 3412 odcinku "Barw szczęścia" wróci do domu i zastanie tam Jankę razem z Mariuszem. Samo spotkanie w innych okolicznościach prawdopodobnie nie zrobiłoby na niej większego wrażenia. Tyle że ostatnio wokół tej dwójki będzie działo się zdecydowanie za dużo. Najpierw Ksawery usłyszy od mieszkańców Brzezin plotki, według których relacja Karpiuka i Janki może nie być tak niewinna, jak zapewniają. Chłopak bez ogródek powie matce, że podejrzewa jej partnera o zdradę.

"Barwy szczęścia", odcinek 3412: Mariusz zaskoczy Kasię propozycją dotyczącą Janki! Będą miały razem robić interesy

W 3412 odcinku "Barw szczęścia" na samym spotkaniu Janki i Mariusza sprawa się nie skończy. Karpiuk uzna, że ma dla swojej partnerki świetny pomysł. Janka będzie potrzebowała pomocy w dystrybucji warzyw, które sama uprawia, a Mariusz wpadnie na pomysł, żeby właśnie Kasia zaangażowała się we współpracę z dziewczyną. W jego oczach może to wyglądać jak zwykła biznesowa propozycja i szansa, żeby pomóc Jance stanąć na nogi po śmierci ojca.

Dla Kasi w 3412 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja nie będzie jednak aż tak prosta. Górka dopiero co będzie słuchała sugestii, że Janka za bardzo zbliżyła się do Mariusza, a teraz ukochany sam zaproponuje, żeby jego partnerka jeszcze mocniej związała się z dziewczyną zawodowo.

"Barwy szczęścia", odcinek 3412: kiedy emisja? Kasia będzie miała poważniejsze problemy niż Janka

W 3412 odcinku "Barw szczęścia", którego premierowa emisja przypadnie na poniedziałek, 5 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2, spotkanie Mariusza i Janki nie będzie jedynym problemem Kasi. Górka wciąż będzie przede wszystkim drżała o Ksawerego...

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