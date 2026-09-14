Barwy szczęścia, odcinek 3412: Malwina przesadzi z zabiegami na twarz! Herman przerazi się jej metamorfozą

Malwina zacznie poprawiać urodę! W 3412 odcinku "Barw szczęścia" Herman będzie coraz bardziej zaniepokojony

Malwina w 3412 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy Hermana kolejnymi planami dotyczącymi swojego wyglądu. Kobieta zacznie poważnie myśleć o następnych zabiegach medycyny estetycznej i nie będą to już tylko niewinne rozważania. Zamierzenia żony okażą się na tyle konkretne i kosztowne, że Kolski zacznie patrzeć na nie z rosnącym niepokojem. Herman nie będzie rozumiał, dlaczego Malwina tak bardzo będzie chciała coś w sobie zmieniać, szczególnie że dla niego żona nie będzie potrzebowała żadnej spektakularnej metamorfozy.

W 3412 odcinku "Barw szczęścia" trudno będzie też nie zwrócić uwagi na to, co wydarzy się zaledwie chwilę wcześniej. W poprzednim odcinku Malwina przeżyje bowiem nieprzyjemny moment, kiedy zobaczy Hermana podczas pracy z młodą, bardzo atrakcyjną klientką. Kolski nie zrobi niczego niewłaściwego i będzie jedynie wykonywał swoje zawodowe obowiązki, ale jego żona i tak poczuje ukłucie zazdrości. Widok młodszej kobiety u boku Hermana mocno uderzy w jej pewność siebie. Już wtedy Brodzińską dopadnie chwilowy kryzys emocjonalny, którego nie będzie potrafiła od razu opanować.

Herman w 3412 odcinku "Barw szczęścia" nie poprze pomysłów Malwiny

W 3412 odcinku "Barw szczęścia" Herman zamiast zachwycać się planami żony zacznie się o nią martwić. Nie będzie chodziło tylko o pieniądze, choć kolejne zabiegi mają sporo kosztować. Kolski zauważy przede wszystkim, że Malwina może coraz bardziej koncentrować się na poprawianiu wyglądu i szukaniu w sobie niedoskonałości. Dla niego takie podejście będzie niepokojące, zwłaszcza że jeszcze chwilę wcześniej Malwina wyraźnie straci pewność siebie przez jego klientkę.

Malwina przesadzi z medycyną estetyczną w 3412 odcinku "Barw szczęścia"? To może być początek kryzysu

W 3412 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze nie będzie można przesądzić, jak daleko Malwina rzeczywiście posunie się ze swoją metamorfozą. Pewne będzie jednak, że samo planowanie kolejnych zabiegów wystarczy, żeby Herman wyraźnie się zaniepokoił. Kolski zna żonę bardzo dobrze i jeśli zauważy, że coś zaczyna wymykać się spod kontroli, z pewnością nie będzie milczał. Tym bardziej że małżonkowie przeżyli już razem wystarczająco dużo trudnych chwil...

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