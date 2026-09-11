Barwy szczęścia, odcinek 3411: Kryzys Malwiny i Hermana?! Pojawi się ktoś, o kogo będzie zazdrosna

Malwina w 3411 odcinku "Barw szczęścia" będzie zazdrosna o Hermana! Młoda klientka wyprowadzi ją z równowagi

W 3411 odcinku "Barw szczęścia" Malwina przekona się, że nawet w szczęśliwym małżeństwie mogą pojawiać się chwile zwątpienia. Brodzińska i Herman przeszli razem naprawdę wiele, a ich uczucie wytrzymało już niejedną poważną próbę. W końcu zakochani zdecydowali się nawet na ślub i wydawało się, że po wszystkich wcześniejszych problemach wreszcie będą mogli cieszyć się spokojnym życiem. Tym razem do żadnej wielkiej awantury nie będzie potrzeba jednak zdrady ani poważnego kłamstwa. Wystarczy pojawienie się jednej atrakcyjnej kobiety...

Malwina w 3411 odcinku "Barw szczęścia" zobaczy bowiem Hermana podczas pracy z młodą, wyjątkowo atrakcyjną klientką. Kolski będzie się nią zajmował zawodowo, więc z jego perspektywy w całej sytuacji nie będzie niczego podejrzanego. Dla Malwiny widok męża poświęcającego uwagę innej kobiecie okaże się jednak trudniejszy, niż sama mogłaby się spodziewać...

Kryzys Malwiny i Hermana w 3411 odcinku "Barw szczęścia"?! Dopadną ją wątpliwości

Reakcja Malwiny w 3411 odcinku "Barw szczęścia" może zaskoczyć także ją samą. Herman przecież nie będzie robił niczego, co świadczyłoby o romansie. Jako masażysta od dawna będzie pracował z klientami, a zainteresowanie kobiet korzystających z jego usług nie będzie niczym nowym. Tym razem Brodzińska nie zdoła jednak podejść do sprawy na chłodno. Młoda i atrakcyjna klientka zwróci jej uwagę od razu, a Malwinie wystarczy spojrzenie na nią i Hermana, żeby poczuła się niepewnie.

Barwy szczęścia, odcinek 3411 - kiedy emisja?

W 3411 odcinku "Barw szczęścia", którego emisję zaplanowano na piątek, 2 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2, chwilowy kryzys Malwiny nie będzie jedynym mocnym wydarzeniem. Ogromne problemy przeżyje także Kasia (Katarzyna Glinka).

Barwy szczęścia. Oto nowa córka Natalii! Zacznie z Leą kolejny etap życia

25