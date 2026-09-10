Barwy szczęścia, odcinek 3395: Dżo zamieszka z Basią i Tolkiem! Po wszystkim odzyska nadzieję

"Barwy szczęścia" odcinek 3395, czwartek, 10.09.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3395 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko Dżo stanie przed ogromną zmianą. Natalia (Maria Dejmek) i Rawiczowa dopną formalności związane ze sprzedażą nieruchomości, co dla Józefiny będzie oznaczało definitywne zamknięcie kolejnego rozdziału. Dawne życie Rawiczowej naprawdę odejdzie w przeszłość, a seniorka będzie musiała zastanowić się, co dalej.

Na szczęście nie zostanie sama. Tolek w nowym sezonie "Barw szczęścia" od razu zacznie kombinować, jak jej pomóc, a rozwiązanie znajdzie znacznie bliżej, niż można będzie przypuszczać. Skoro sam mieszka już u Basi i wie, że w jej dużym domu miejsca nie brakuje, postanowi przekonać przyjaciółkę, aby przyjęła pod dach również Józefinę.

Dżo w 3395 odcinku "Barw szczęścia" zamieszka z Basią i Tolkiem

Tolek nie będzie mógł spokojnie patrzeć na to, w jak trudnym położeniu znajdzie się Rawiczowa. Doskonale zrozumie, że Dżo po sprzedaży domu będzie potrzebowała nie tylko nowego miejsca do życia, ale także zwyczajnej obecności innych ludzi. Dlatego nakłoni Basię, aby zaproponowała Józefinie wspólne mieszkanie. Grzelakowa nie będzie miała nic przeciwko, ale sama zainteresowana zareaguje zupełnie inaczej, niż mogliby się spodziewać. Duma Rawiczowej weźmie górę. „Nie, nie ma mowy! Dziękuję ci, ale... to za duży kłopot! Nie chcę się narzucać…” przyzna Dżo. Po wszystkim, co ostatnio przeżyje, nie będzie chciała czuć się dla kogokolwiek ciężarem. Zwłaszcza że utrata dawnego życia już wystarczająco mocno uderzy w jej poczucie własnej wartości.

W 3395 odcinku "Barw szczęścia" Basia nie pozwoli jednak Józefinie tak łatwo się wycofać. Zamiast przekonywać ją, że robi jej przysługę, Grzelakowa odwróci sytuację i sprytnie zasugeruje, że to właściwie ona sama potrzebuje pomocy. „Nie będziesz się narzucać, tylko mi pomożesz... Myślisz, że ja długo wytrzymam sama z Tolkiem? A dom jest duży!” rzuci Basia. Ten argument natychmiast rozładuje napięcie. Dżo szybko podchwyci żart i przyzna: „No… Tolek potrafi być nieznośny. Mało go znam, ale to akurat ma wypisane na czole!”. I właśnie wtedy będzie już wszystko jasne.

Dżo w 3395 odcinku "Barw szczęścia" odzyska nadzieję

Przeprowadzka do Basi i Tolka stanie się dla Józefiny czymś znacznie ważniejszym niż zwykłą zmianą adresu. Rawiczowa przez długi czas będzie nosiła w sobie konsekwencje historii z oszustem, który wykorzystał jej uczucia i bezwzględnie nadużył zaufania. To właśnie dlatego bezinteresowna pomoc Basi tak mocno ją poruszy.

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