Barwy szczęścia, odcinek 3217: Józefina załatwi Andrzeja? Oszust dostanie to, na co zasłużył. Nikt nie będzie wiedział, co ona knuje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3217 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) zacznie działać, żeby oszust Andrzej (Leon Charewicz) zapłacił za jej krzywdy! Jeśli nie uda się go ściągnąć do Polski, to Rawiczowa nie cofnie się przed niczym, by został w Dubaju na zawsze. Jak to zrobi? Jak będzie chciała załatwić Andrzeja, który ją okradł i porzucił, a teraz żyje jak arabski szejk za jej pieniądze? Z pomocą Józefinie w 3217 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie Kacper (Jakub Szlachetka), który odsłoni przed nią "mroczną stronę internetu", czyli darknetu. Tam Dżo spróbuje znaleźć informacje, które pomogą jej zniszczyć Andrzeja! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.