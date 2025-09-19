Barwy szczęścia, odcinek 3217: Józefina załatwi Andrzeja? Oszust dostanie to, na co zasłużył. Nikt nie będzie wiedział, co ona knuje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3217 - piątek, 19.09.2025, o godz.20.05 w TVP2
Józefina zaślepiona pragnieniem zemsty na Andrzeju w 3217 odcinku "Barw szczęścia" będzie gotowa na podjęcie sporego ryzyka! Co prawda Cezary w porę zorientuje się, że jego matka coś kombinuje, ale nie zdoła jej powstrzymać.
Rawiczowa uzna, że ma swój rozum, że syn nie musi jej przemawiać do rozsądku, kiedy postanowi działać w sprawie Andrzeja, żeby złodziej i fałszywy narzeczony poniósł karę za jej cierpienie! Nawet jeśli to wcale nie oznacza odsiadki w więzieniu w Polsce za kradzież w połączeniu z oszustwem matrymonialnym.
Tak Józefina w 3217 odcinku "Barw szczęścia" będzie działać na własną rękę w sprawie Andrzeja
- Cezary, za kogo ty mnie masz?
- Szczerze? Za zrozpaczoną desperatkę!
- A może za idiotkę?
- Nie, ale mam nadzieję, że nie będę musiał zmienić zdania! Proszę, pozwól mi to zrobić po mojemu! Nie mieszaj się, nie rób nic na własną rękę. Dla swojego dobra!
- Skończmy to przesłuchanie!
- Dobrze, jeśli obiecasz, że nie zrobisz nic głupiego...
- Jestem dorosła i robię to, na co mam ochotę!
- Wiem i to, co powiedziałaś wczoraj, że powinien zostać w Dubaju na zawsze trochę mnie zaniepokoiło!
- Synu, to są tylko słowa... - zapewni Józefina.
Józefina z pomocą Kacpra w 3217 odcinku "Barw szczęścia" zdobędzie cenne informacje
Ale prawda będzie taka, że w 3217 odcinku "Barw szczęścia" Józefina odkryje mroczną stronę internetu, gdzie będzie chciała znaleźć jakieś informacje na temat Andrzeja, jego majątku w Dubaju, pieniędzy, które jej ukradł i wyłudził od innych kobiet. O poradę w kwestii darknetu zgłosi się do Kacpra, który pokaże jej jak korzystać z nielegalnych przeglądarek i gdzie czegoś szukać.
- Ta część internetu to doskonałe miejsce dla działalności wszelkiej maści oszołomów, kanciarzy i innych zwykłych bandziorów. Na pani miejscu bardzo bym uważał... - uprzedzi Józefinę Kacper.
- Dżo, co ty kombinujesz? - zainteresuje się Małgorzata, która podsłucha rozmowę wnuka z Rawiczową.
- Nic. Potrzebuję lekarstwa ze Stanów dla klaczy...
- Chcesz je kupić nielegalnie? - zapyta Jerzy (Bronisław Wrocławski).
- Nie. Taniej po prostu... Albo jakiś zamiennik. Co w tym złego? - wykręci się Józefina.
- Nic złego. Tam są znacznie gorsze rzeczy niż jakaś maść dla koni - oceni Kacper.
Natalia nic nie znajdzie na oszusta Andrzeja w 3217 odcinku "Barw szczęścia"
W 3217 odcinku "Barw szczęścia" Józefina odwiedzi też swoją synową Natalię w kancelarii i usłyszy od prawniczki, że póki co nie udało się nic znaleźć na Andrzeja Zastoję, który uciekł do Dubaju i świetnie się tam bawi za ukradzione jej pieniądze.
- Ale Natalia? Jak to nic nie ma?
- Na tyle, na ile mogłam sprawdzić dostępne informacje...
- Przecież musi mieć jakieś pieniądze, jakieś nieruchomości?! Tyle wyłudził i co? Rozdał biednym?!
- To jest cwany typ...
- Moment, przecież on ma tytuł rezydenta Emiratów, tak? Więc musiał tam kupić jakąś rezydencję za jakieś dwa miliony złotych?
- Ale ten majątek jest poza zasięgiem polskiego prawa i to się raczej nie zmieni... A po drugie, nie mamy żadnego wyroku. A bez tego nie odbierzemy tych pieniędzy...
- Mam nadzieję, że dostanie to, na co zasłużył - słowa Józefiny zabrzmią jak groźba.
- A ja mam nadzieję, że Cezary nie będzie miał z tym nic wspólnego - odpowie coraz bardziej przerażona Natalia.
W finale 3217 odcinka "Barw szczęścia" Józefina, przeglądając "inny" internet", trafi na strony, które bardzo ją zaciekawią...