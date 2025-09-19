Barwy szczęścia, odcinek 3217: Józefina załatwi Andrzeja? Oszust dostanie to, na co zasłużył. Nikt nie będzie wiedział, co ona knuje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-19 14:34

W 3217 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) zacznie działać, żeby oszust Andrzej (Leon Charewicz) zapłacił za jej krzywdy! Jeśli nie uda się go ściągnąć do Polski, to Rawiczowa nie cofnie się przed niczym, by został w Dubaju na zawsze. Jak to zrobi? Jak będzie chciała załatwić Andrzeja, który ją okradł i porzucił, a teraz żyje jak arabski szejk za jej pieniądze? Z pomocą Józefinie w 3217 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie Kacper (Jakub Szlachetka), który odsłoni przed nią "mroczną stronę internetu", czyli darknetu. Tam Dżo spróbuje znaleźć informacje, które pomogą jej zniszczyć Andrzeja! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Barwy szczęścia" odcinek 3217 - piątek, 19.09.2025, o godz.20.05 w TVP2

Józefina zaślepiona pragnieniem zemsty na Andrzeju w 3217 odcinku "Barw szczęścia" będzie gotowa na podjęcie sporego ryzyka! Co prawda Cezary w porę zorientuje się, że jego matka coś kombinuje, ale nie zdoła jej powstrzymać.

Rawiczowa uzna, że ma swój rozum, że syn nie musi jej przemawiać do rozsądku, kiedy postanowi działać w sprawie Andrzeja, żeby złodziej i fałszywy narzeczony poniósł karę za jej cierpienie! Nawet jeśli to wcale nie oznacza odsiadki w więzieniu w Polsce za kradzież w połączeniu z oszustwem matrymonialnym. 

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3218: Tak Andrzej i jego wspólnik Antoni będą się bawili w Dubaju. Celina znajdzie ich w luksusowym hotelu - ZDJĘCIA

Tak Józefina w 3217 odcinku "Barw szczęścia" będzie działać na własną rękę w sprawie Andrzeja

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Józefina załatwi Andrzeja? Dostanie to, na co zasłużył

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3218: Natalia nie zdoła uratować Cezarego i Józefiny! …
Barwy szczęścia. Natalia nie wyciągnie od Cezarego, co znowu kombinuje Józefina! 

- Cezary, za kogo ty mnie masz?

- Szczerze? Za zrozpaczoną desperatkę!

- A może za idiotkę?

- Nie, ale mam nadzieję, że nie będę musiał zmienić zdania! Proszę, pozwól mi to zrobić po mojemu! Nie mieszaj się, nie rób nic na własną rękę. Dla swojego dobra!

- Skończmy to przesłuchanie!

- Dobrze, jeśli obiecasz, że nie zrobisz nic głupiego...

- Jestem dorosła i robię to, na co mam ochotę!

- Wiem i to, co powiedziałaś wczoraj, że powinien zostać w Dubaju na zawsze trochę mnie zaniepokoiło!

- Synu, to są tylko słowa... - zapewni Józefina. 

Józefina z pomocą Kacpra w  3217 odcinku "Barw szczęścia" zdobędzie cenne informacje

Ale prawda będzie taka, że w 3217 odcinku "Barw szczęścia" Józefina odkryje mroczną stronę internetu, gdzie będzie chciała znaleźć jakieś informacje na temat Andrzeja, jego majątku w Dubaju, pieniędzy, które jej ukradł i wyłudził od innych kobiet. O poradę w kwestii darknetu zgłosi się do Kacpra, który pokaże jej jak korzystać z nielegalnych przeglądarek i gdzie czegoś szukać. 

- Ta część internetu to doskonałe miejsce dla działalności wszelkiej maści oszołomów, kanciarzy i innych zwykłych bandziorów. Na pani miejscu bardzo bym uważał... - uprzedzi Józefinę Kacper. 

- Dżo,  co ty kombinujesz? - zainteresuje się Małgorzata, która podsłucha rozmowę wnuka z Rawiczową.

- Nic. Potrzebuję lekarstwa ze Stanów dla klaczy...

- Chcesz je kupić nielegalnie? - zapyta Jerzy (Bronisław Wrocławski).

- Nie. Taniej po prostu... Albo jakiś zamiennik. Co w tym złego? - wykręci się Józefina.

- Nic złego. Tam są znacznie gorsze rzeczy niż jakaś maść dla koni - oceni Kacper. 

Natalia nic nie znajdzie na oszusta Andrzeja w 3217 odcinku "Barw szczęścia" 

W 3217 odcinku "Barw szczęścia" Józefina odwiedzi też swoją synową Natalię w kancelarii i usłyszy od prawniczki, że póki co nie udało się nic znaleźć na Andrzeja Zastoję, który uciekł do Dubaju i świetnie się tam bawi za ukradzione jej pieniądze. 

- Ale Natalia? Jak to nic nie ma?

- Na tyle, na ile mogłam sprawdzić dostępne informacje...

- Przecież musi mieć jakieś pieniądze, jakieś nieruchomości?! Tyle wyłudził i co? Rozdał biednym?!

- To jest cwany typ...

- Moment, przecież on ma tytuł rezydenta Emiratów, tak?  Więc musiał tam kupić jakąś rezydencję za jakieś dwa miliony złotych?

- Ale ten majątek jest poza zasięgiem polskiego prawa i to się raczej nie zmieni... A po drugie, nie mamy żadnego wyroku. A bez tego nie odbierzemy tych pieniędzy...

- Mam nadzieję, że dostanie to, na co zasłużył - słowa Józefiny zabrzmią jak groźba. 

- A ja mam nadzieję, że Cezary nie będzie miał z tym nic wspólnego - odpowie coraz bardziej przerażona Natalia. 

W finale 3217 odcinka "Barw szczęścia" Józefina, przeglądając "inny" internet", trafi na strony, które bardzo ją zaciekawią...

Barwy szczęścia, odcinek 3217: Józefina załatwi Andrzeja?Oszust dostanie to, na co zasłużył. Nikt nie będzie wiedział, co ona knuje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN
21 zdjęć