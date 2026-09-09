Barwy szczęścia, odcinek 3394: Sprytny ruch Karoliny! Zrozumie, że tylko tak Bruno jej się nie wymknie - ZWIASTUN

Karolina przekona się jaki Bruno jest bezwzględny w 3394 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy do hotelu Bruna w 3394 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy policja, bo Justin (Jasper Sołtysiewicz) złoży zawiadomienie, że doszło tu do przestępstwa, Stański stanie w obronie nowej żony. Doskonale wiedząc o tym, że Karolina jest winna, że wrobiła Justina w zdradę, bo sfałszowała nagranie z monitoringu hotelu. Ale póki co przeciwko Karolinie nie będzie żadnych dowodów.

To nie zmienia faktu, że w 3394 odcinku "Barw szczęścia" Justin nie odpuści i uprzedzi Bruna, że wcześniej czy później będzie oglądał swoją świeżo upieczoną żonę zza krat więziennej celi. W tym czasie Karolina znów będzie knuła za plecami ukochanego! W tajemnicy przed Brunem pokaże projekt intercyzy mecenas Sylwii Paszkowskiej. Prawniczka uprzedzi ją, że nie wygra ze Stańskim, że to bezwzględny mężczyzna, który walczy o swoje. A przekonała się o tym jego była żona Bożena (Marieta Żukowska). Zobacz też: Barwy szczęścia, odcinek 3397. Podstęp Celiny przeciwko Karolinie. Wciągnie Łukasza w swoją grę, by wykraść jej telefon

Bruno stanie w obronie Karoliny w starciu z Justinem i policją w 3394 odcinku "Barw szczęścia"

Po powrocie do hotelu w 3394 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zobaczy Bruna w akcji z policją i Justinem! Oczywiście mąż jej nie wyda, bo w grę będzie wchodziła też przyszłość jego biznesu. Na razie Justin nic nie będzie miał przeciwko niej.

- Dziękuję, że tak o mnie walczyłeś... Jak lew... - pochwali ukochanego.

- Gramy do jednej bramki. Chociaż twoja samowolka o tym nie świadczy - Bruno wypomni Karolinie, że wypowiedziała wojnę Justinowi.

- Tak jak twoja intercyza!

- To nie ma związku. Nie traktuj tego, jakby to był odwet. Tłumaczyłem ci...

- Podpiszę ją. Nawet dzisiaj jeśli chcesz. Notariusz ma okienko - stwierdzi Karolina.

- Skąd ta nagła zmiana?

- Przemyślałam wszystko i zrozumiałam, że tobie też chodzi o poczucie bezpieczeństwa. A skoro ty mi je dajesz, to ja też chcę ci je dać - wyjaśni pokrętnie żona Bruna.

- Miałem nadzieję, że zrozumiesz...

- To co? Miejmy to z głowy...

Co knuje Karolina? W 3394 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie szczera z Brunem!

W finale 3394 odcinka "Barw szczęścia" Karolina podpisze intercyzę, żeby zgodnie z prawem być żoną Stańskiego. Ale czeka ich jeszcze wizyta w urzędzie stanu cywilnego. Mimo że z pozoru wszystko między parą się ułoży, to da się wyczuć napięcie. Karolina będzie robiła dobrą minę do złej gry, jakby wciąż coś knuła.

- Jutro złożymy wniosek o transkrypcję aktu ślubu i będziemy już oficjalnie małżeństwem - w Polsce i Unii Europejskiej... - uprzedzi ją Bruno.

- Ale skoro jeszcze nim nie jesteśmy, to może zaprosisz mnie na randkę?

- A ja wolę do łóżka! - odpowiedź Stańskiego da Karolinie wyraźnie do zrozumienia, że on zawsze stawia na swoim.

Kiedy 3394 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3394 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 9 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Justin wywoła wojnę! Bruno mu tego nie daruje