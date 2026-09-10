Barwy szczęścia, odcinek 3410: Hubert będzie śledził Lucynę i dotrze do jej prawdziwego domu. Tak dowie się, że to matka Wilka - ZDJĘCIA

Śledztwo Huberta przeciwko Lucynie w 3410 odcinku "Barw szczęścia"

Śledztwo Huberta w sprawi Lucyny w 3410 odcinku "Barw szczęścia" pozwoli mu odkryć, kim jest Zwierzchowska i co tak naprawdę łączy ją z Maciejem Wilkiem! Od finału poprzedniego sezonu wiadomo, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, że nie bez powodu kupiła udziały Iwony (Izabela Zwierzyńska) w domu Pyrków. Cwany Wilk napuścił matkę, żeby pomogła mu przejąć dom razem z działką przy ulicy Zacisznej.

Zanim jednak Hubert zacznie śledzić Lucynę, która w 3410 odcinku "Barw szczęścia" wymknie się z ich domu, upewni się, że Zwierzchowska kolejny raz nie była z nim szczera, że emerytka cały czas coś kręci i ma o wiele więcej pieniędzy, niż im powiedziała. Pyrka przeszuka w tajemnicy sypialnię Lucyn, mimo że Asia (Anna Gzyra) uzna to za naruszenie prywatności Zwierzchowskiej. Oczywiście seniorka niczego się nie domyśli. Dzięki swojej dociekliwości Hubert trafi na dowód, że Lucyna to oszustka!

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Lucyna wymknie się od Pyrków do swojego domu w 3410 odcinku "Barw szczęścia"

To dlatego w 3410 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zamówi taksówkę i postanowi jechać do siebie, do prawdziwego domu, gdzie wreszcie będzie mogła odetchnąć od intryg przeciwko Pyrkom. Będzie już miała dosyć tego, że Hubert i Asia, a także pozostali domownicy, ciągle bacznie się jej przyglądają. Nie zauważy, że jej śladem podąży właśnie Hubert.

By za wszelką cenę chce poznać prawdę Hubert w 3410 odcinku "Barw szczęścia" nie cofnie się przed niczym. Śledząc Lucynę aż do jej domu stanie z nią oko w oko i kategorycznie zażąda wyjaśnień. W tym momencie Zwierzchowska postawi wszystko na jedną kartę! Posunie się do kolejnego kłamstwa, nie podejrzewając nawet, że jej tożsamość i tak zostanie ujawniona.

Tak w 3410 odcinku "Barw szczęścia" wyda się, że Lucyna to matka Wilka?

Bo Joasia dzięki informacjom od Natalii (Maria Dejmek), byłej kochanki Wilka, w 3410 odcinku "Barw szczęścia" odkryje, że Lucyna tak naprawdę jest matką dewelopera. Kiedy Hubert wróci do domu, żona powie mu, kim jest Lucyna Zwierzchowska. To będzie potężny wstrząs dla Pyrków. Ale na tym nie koniec

Po zdemaskowaniu intrygi Wilka oraz kłamstw Lucyny w 3411 odcinku "Barw szczęścia" przebiegła oszustka dodatkowo zaogni sytuację, oskarżając Huberta o nękanie! W efekcie w domu Pyrków przy Zacisznej pojawi się policjantka Daria (Natalia Szczypka). Kilka godzin później w "Restobarze SezoNovy" dojdzie do ponownej konfrontacji Huberta z nieuczciwym Wilkiem.

Wieczorem Lucyna wróci do domu Pyrka z zaskakującym gościem o imieniu Adaś (Kamil Studnicki)...

Kiedy 3410 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3410 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 1 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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