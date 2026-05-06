Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna matką Wilka! Tak ukryje przed wszystkimi, że bezwzględny Maciej jest jej synem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 27.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" prawda o Lucynie Zwierzchowskiej wreszcie wyjdzie na jaw, a widzowie dowiedzą się, czemu tak naprawdę wykupiła ona udziały Iwony i zakupiła dom u Pyrków. Wówczas okaże się, że seniorka wcale nie szukała sobie rodzinnej przystani na swoją samotną przyszłość, bo kobieta będzie mieć syna i to bardzo dobrze znanego nie tylko fanom serialu, ale przede wszystkim i Pyrkom!

Wszystko przez to, że w 3389 odcinku "Barw szczęścia" okaże się nim nikt inny jak sam Maciej Wilk, który będzie chciał zakupić rodzinny dom Pyrków za bezcen, aby móc przez niego poprowadzić drogę do swojego nowo budowanego osiedla. Ale oczywiście matka i syn za wszelką cenę postarają się, aby ich sekret nie wyszedł na jaw i co gorsza im się to uda! W jaki sposób?

Lucyna przeciągnie Agatę i Ignacego na stronę Wilka w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucynie w końcu ostatecznie uda się przekonać Agatę (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) do podpisania umowy kupna mieszkania od Wilka i wzięcia na niego kredytu i to wbrew Hubertowi (Marek Molak). Zwierzchowska przekona Pyrkę, aby nie oglądała się za brata tylko brała, co swoje.

Tym bardziej, że Maciej już zacznie ją ponaglać z decyzją, kłamiąc, że ma w ich miejsce innych kupców. Oczywiście, matka dewelopera będzie tego świadoma i stąd zacznie dodatkowo wpływać na emocje dziewczyny, którą w 3389 odcinku "Barw szczęścia" finalnie przekona!

Tak Zwierzchowska będzie świętować sukces ze swoim synem Maciejem w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna i Maciej już będą mogli świętować, gdyż pierwsza część ich planu zostanie już osiągnięta. Tym bardziej, że wciąż nikt nie będzie podejrzewał, że są oni w zmowie, bo na spotkaniu mieszkańców Zwierzchowska znów zrobi pokazówkę i ostro zetnie się ze swoim synem, aby uśpić czujność wszystkich! I to niestety jej się uda, bo dzięki temu, nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, że są spokrewnieni!

Ale w 3389 odcinku "Barw szczęścia" widzowie już poznają prawdę, gdy zobaczą Lucynę i Wilka w jednym samochodzie, gdzie z wielkim uśmiechem na ustach będą trzymać się za ręce i świętować swój sukces. Tym bardziej, że będą już o krok od osiągnięcia ostatecznego celu i pozbycia się rodzinnego domu Pyrków, który Zwierzchowska będzie po cichu uszkadzać od zalania, po usuwanie dokumentów aż do wybuchu!

Zwłaszcza, że będzie mieć przy tym swobodę działania, bo nikt nie będzie jej przy tym podejrzewał! Czy zatem Zwierzchowskiej i jej synowi uda się dokończyć dzieła i zmusić Huberta do sprzedaży rodzinnego domu za bezcen? Przekonamy się już niebawem!

38