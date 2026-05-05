Barwy szczęścia, odcinek 3376: Szokujący komplement Daniela na Wigilii u Pyrków! Zmiesza nim nie tylko Asię - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3376 - piątek, 8.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel zjawi się w domu Pyrków jeszcze nim wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy, na którą wcześniej zaprosiła go Lucyna bez ich wiedzy i zgody. I choć wówczas w ramach rekompensaty seniorka obiecała się wszystkim zająć, to jednak w wigilię wybędzie z domu, przez co wszelkie przygotowania spadną na pozostałych domowników.

I na Daniela, który w 3376 odcinku "Barw szczęścia" dołączy do nich przed czasem. Wszystko przez to, że Sokalski weźmie nawet specjalnie dzień wolny w pracy, aby w pełni spędzić ten wyjątkowy czas w towarzystwie syna (Artem Malaszczuk), byłej żony i ich nowej rodziny.

Tak Daniel zagęści świąteczną atmosferę u Pyrków w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna w końcu raczy wrócić do domu i usiąść z Pyrkami i Sokalskim do przygotowanego już wcześniej przez nich stołu. Oczywiście, Zwierzchowska już na wstępnie zacznie wychwalać potrawy, chcąc w ten sposób nieco odkupić swoje winy. Ale uda jej się to wyłącznie ze strony Daniela.

- Te pierogi. Super! Sama bym lepszych nie zrobiła. Brawo! - pochwali ich Lucyna.

- Nawet ja lepiłem - przyzna zadowolony z siebie Daniel, czym zyska dodatkowe uznanie u seniorki.

Ale oczywiście w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel nie zapomni przy tym o innych. A zwłaszcza o swojej byłej żonie, bez której to w ogóle by się nie udało. I stąd postanowi jej się odpłacić nietypowym komplementem.

- Ale większość zrobiła Aśka... Nawet nie wiedziałem, że takie robisz, serio - doda po chwili Sokalski.

Lucyna dołączy do Sokalskiego w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3376 odcinku "Barw szczęścia" na twarzy Asi pojawi się zmieszanie. Podobnie z resztą jak i w przypadku reszty domowników poza Lucyną, którzy doskonale będą znali historię Sokalskich i tego, jak zachował się Daniel wobec swojej byłej żony i syna.

Wówczas w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Emil postanowi ratować sytuację i od razu zmieni temat. Jednak dalsze niezręczności w tym dniu będą nieuniknione. Tym bardziej, gdy Daniel znajdzie sobie jeszcze większego sojusznika w osobie Lucyny!

