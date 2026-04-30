Barwy szczęścia, odcinek 3372: Janka w końcu szczerze przeprosi Kasię! Tak zachowa się po zawale jej ojca - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3372 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3372 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz nie przestanie wspierać Janki po zawale jej ojca. Karpiuk nie tylko pomoże Dąbrowskiej, gdy zobaczy ją na poboczu z niesprawnym samochodem, ale także zawiezie ją do szpitala do ojca, który przejdzie zawał. Jednak na tym ni poprzestanie i jeszcze zajmie się autem swojej byłej praktykantki, za co ona będzie mu dozgonnie wdzięczna. Tym bardziej, że okaże jej tyle serca, mimo tego, co ona mu zrobiła.

Ale w 3372 odcinku "Barw szczęścia" rolnik nie będzie przy tym samy, gdyż w obliczu tej tragedii podobnie zachowa się i Kasia, która nie zważając na wcześniejsze zachowanie Janki także otoczy ją pomocą. Mimo, że przez jej wcześniejsze intrygi i kłamstwa o mało nie rozpadł się jej związek z Mariuszem, a Karpiuk nie trafił znów do więzienia. Jednak w tym momencie to nie będzie mieć znaczenia.

Kasia wreszcie usłyszy przeprosiny od Janki w 3372 odcinku "Barw szczęścia"!

I stąd w 3372 odcinku "Barw szczęścia" Janka zdecyduje się na zaskakujący krok. Zdradzamy, że Dąbrowska zjawi się w domu Karpiuka, aby jeszcze raz podziękować mu za pomoc i odebrać swój samochód, którym zajmie się on podczas jej nieobecności. Oczywiście, dziewczyna będzie chciała się za to zrewanżować, ale gdy zobaczy i usłyszy i Kasię, to przejdzie już bezpośrednio do niej. Tym bardziej, że Sadowska od razu do nich podejdzie, a Mariusz zostawi je same.

- Bardzo mi pomogłeś. Bym się chciała jakoś odwdzięczyć - przyzna mu Janka.

W 3372 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska szczere przeprosi Sadowską za wszystko, co jej zrobiła, czemu Kasia będzie przysłuchiwać się z założonymi rękami i wymownym uśmiechem. Szczególnie, że naprawdę sporo wycierpi się przez dziewczynę, która jeszcze do niedawna była zakochana w jej narzeczonym i robiła wszystko, aby jej go odbić.

- Chciałam cię bardzo przeprosić za to wszystko. Za to, co się stało... Nie wiem, co mi strzeliło… Ubzdurałam sobie… Cieszę się, że uwierzyłaś Mariuszowi… - wyzna jej byłą rywalka.

Czy Kasia i Mariusz wybaczą Jance w 3372 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3372 odcinku "Barw szczęścia" Kasia będzie w stanie wybaczyć Jance? Czy ich relacja się naprostuje, a cała trójka będzie mogła żyć ze sobą w zgodzie? Czy zawał Dąbrowskiego znów ich do siebie zbliży na tyle, aby mogli żyć w przyjaźni.

- Co dalej? - spyta Mariusza sama Janka. Co w 3372 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy w odpowiedzi i od Karpiuka? Przekonamy się już niebawem!

15