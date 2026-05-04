Barwy szczęścia, odcinek 3372: Modrzycki oszaleje z zazdrości o Weronikę! Nie pozwoli jej zbliżyć się do Daniela - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3372 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3372 odcinku "Barw szczęścia" Daniel zacznie współpracę z "Szokiem". Jednak świat mediów będzie mu zupełnie obcy, w związku z czym Kornel poprosi Weronikę, aby się nim zajęła. Tym bardziej, że to właśnie Ciesielska przeprowadziła z nim wywiad, który dał im taki rozgłos i od razu postanowi to kontynuować. Tyle tylko, że to nie spodoba się zazdrosnemu Modrzyckiemu!

- Weronika oprowadź Daniela po redakcji. Jeśli możesz - poprosi ją Kornel.

W tym momencie w 3372 odcinku "Barw szczęścia" Weronika już zacznie się podnosić, ale wtedy na jej drodze stanie Błażej. Modrzycki odpowie na prośbę Jezierskiego w imieniu Ciesielskiej, ale nie tak jak będzie chciał tego Kornel!

- Niestety Weronika jest mi teraz potrzeba - wtrąci się Błażej.

- Teraz akurat? Do czego? - zdziwi się Jezierski.

- Do pracy. Mam dla niej nowy temat na tekst - okłamie go Modrzycki.

- A to nie może poczekać? - dopyta szef, ale naczelny w 3372 odcinku "Barw szczęścia" postawi sprawę jasno - No niestety, to bardzo ważne. Weronika, zapraszam.

Weronika przejrzy Błażeja w 3372 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3372 odcinku "Barw szczęścia" Weronika posłusznie pójdzie za Błażejem, który jak się okaże wcale nie będzie miał dla niego żadnego pilnego tematu. Ciesielska od razu do,myśli się postępu, ale Modrzycki będzie oczywiście starał się robić dobrą minę do złej gry, aby nie dać po sobie poznać, ze jest zazdrosny o Sokalskiego. Ale jego ukochana nie da się na to nabrać!

- No co to za pilny temat? - zapyta go Weronika.

- Yyy. Już ci mówię o co chodzi. Poczekaj, gdzieś sobie to zapisałem - zacznie miotać się Błażej.

- A taki pilny, że aż nie pamiętasz czego dotyczy? - zakpi z niego ukochana.

- Czekaj, gdzie ja to... - kontynuuje Modrzycki, ale Ciesielska mu przerwie - Jesteś zazdrosna o tego Daniela?

- No wiesz. Naprawdę nie wiem co ci przyszło do głowy - uda oburzonego jej partner.

- No znam cię i widzę, że ściemniasz - przyzna Weronika, ale Błażej w 3372 odcinku "Barw szczęścia" szybko postanowi "wyprowadzić ją z błędu" - Tu akurat się mylisz, mądralo. O wikunia andyjska urodziła się w zoo. Pojedziesz, zrobisz zdjęcia, porozmawiasz z opiekunami. Z tym dyrektorem. No takie tam. Czytelnicy będą zachwyceni.

Morzycki nie wytrzyma z zazdrości o ukochaną w 3372 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej chwili w 3372 odcinku "Barw szczęścia" to Weronika zacznie zadawać Błażejowi pytania, ale Modrzycki się nie ugnie i wciąż będzie robił dobra minę do złej gry, w efekcie czego Ciesielska w końcu mu ulegnie i odpuści. Mimo iż tak naprawdę będzie wiedzieć swoje i wcale się nie pomyli, bo jak tylko Daniel zagada do Weroniki, to znów pokaże swoje zazdrosne oblicze!

