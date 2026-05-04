Barwy szczęścia, odcinek 3386: Weronika zostanie gwiazdą! Odbierze prestiżową nagrodę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3386 - piątek, 22.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Weronika zjawi się u Madzi, aby wybrać sobie idealną stylizację na wieczorną galę Złotego Pióra Dziennikarstwa. Oczywiście, Banaś przygotuje dla niej wyjątkową kreację, dzięki której Ciesielska szybko stanie się prawdziwą gwiazdą uroczystości i to nie tylko ze względu na swój szałowy wystój!

Ale w 3386 odcinku "Barw szczęścia" i swój sukces, bo wraz z Kornelem i Błażejem nie zjawi się tam bez powodu. Wszystko przez to, że Weronika będzie miała do odbioru wyjątkową nagrodę za swoje ostatnie hitowe teksty o uzależnieniach od leków przeciwbólowych po tragicznym ataku na Karola (Jan Wieczorkowski) przez pacjenta na głodzie czy bohaterskiej akcji Daniela (Marcin Bikowski) w tym samym szpitalu, dzięki której nie doszło do innej tragedii.

Wielki sukces Weroniki w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Weronika odbierze nagrodę Złotego Pióra Dziennikarstwa i szybko stanie się gwiazdami wieczoru. Dokładnie tak jak wcześniej wywróżyła jej w Andrzejki Jola, która przewidziała jej wiedzę, sławę, sukces i docenienie przez świat, które w tym momencie właśnie będą mieć miejsce.

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Ciesielska olśni wszystkich, a kroku dotrzyma jej ukochany Modrzycki czy Jezierski, który także zapisze sobie część jej sukcesu na swoim koncie, bo przecież Weronika będzie jego dziennikarką. Mimo tego, że wcześniej rozważał nawet jej zwolnienie!

Dziennikarze i właściciel "Szoku" olśnią wszystkich w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak po 3386 odcinku "Barw szczęścia" z jego strony na pewno nic takiego nie będzie mieć miejsca, bo dzięki niej także będzie mógł świecić u jej bok na gali, organizowanej w hotelu Stańskich. Kornel chętnie będzie ustawiał się do zdjęć z Weroniką i Błażejem, który będzie ogromnie dumny ze swojej ukochanej.

Tak samo jak w 3386 odcinku "Barw szczęścia" i ona siebie, bo świat w końcu faktycznie ją doceni, a ona rzeczywiście zyska wiedzę, sławę i sukces!

