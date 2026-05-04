Barwy szczęścia, odcinek 3376: Daniel zyska nowego sojusznika w domu Pyrków! Tak wkupi się w łaski - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-04 13:30

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" Daniel (Marcin Bikowski) zjawi się na Wigilii u Pyrków, na którą wcześniej z uwagi na Emila (Artem Malaszczuk) zaprosi go Lucyna (Grażyna Zielińska). Oczywiście, Sokalski postanowi odwdzięczyć się Zwierzchowskiej i w ramach podziękowania wręczy jej wyjątkowy prezent, po którym seniorka diametralnie zmieni do niego swoje nastawienie. W 3376 odcinku "Barw szczęścia" kobieta nie będzie mogła wyjść z podziwu nad byłym mężem Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), którego zacznie chwalić w obecności wszystkich domowników, czym sprawdzi, że atmosfera mocno się zagęści! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Cztery osoby siedzą na kanapie podczas wigilijnego spotkania. W tle widoczny jest gramofon. Daniel (Marcin Bikowski) trzyma gitarę akustyczną, a Emil (Artem Malaszczuk) czerwoną gitarę elektryczną. Scena z odcinka 3376 Barw szczęścia. Więcej o serialu przeczytasz na Super Seriale.
Barwy szczęścia, odcinek 3376: Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), Hubert (Marek Molak), Daniel (Marcin Bikowski), Lucyna (Grażyna Zielińska), Emil (Artem Malaszczuk)
"Barwy szczęścia" odcinek 3376 - piątek, 8.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3376 odcinku "Barw szczęścia" zaproszony Daniel stawi się na rodzinnej wigilii u Pyrków z prezentami. Sokalski postanowi w ten sposób odwdzięczyć się za przyjęcie go pod ich dach. A zwłaszcza Lucynie, bo to z jej strony to wszystko wypłynie. I choć Zwierzchowska nie zrobi tego powodu, bo będzie chciała w ten sposób jeszcze bardziej zjednać sobie Emila, który już dwukrotnie nakrył ją na mieszaniu, to dzięki temu zyska na tym i Daniel.

Wszystko przez to, że w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski wręczy seniorce wyjątkowy prezent - fotel bujany, który wcześniej zepsuł jej Emil. I mimo tego, że Danielowi nie uda się naprawić rodzinnej pamiątki Lucyny, to jednak ojciec chłopca zakupi jej nowy, a na dodatek bardzo podobny do tego, co straciła. I tym tak poruszy Zwierzchowską, że na dobre wkupi się i w jej łaski.

Lucyna zachwyci się Danielem w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zacznie go wychwalać w niebiosa w obecności niesprzyjających mu Pyrków. Zwierzchowska usłyszy, jak Sokalski śpiewa kolędy i nie omieszka go nie pochwalić na forum wszystkich, co jednak nie spodoba się nikomu poza nim samym i Emilem, bo Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) szybko pobiegnie z komentarzem.

- Daniel, ty jesteś człowiekiem wielu talentów. Jak on śpiewa - zachwyci się Lucyna.

- Daniel nigdy wcześniej nie śpiewał kolęd - uświadomi ją Asia.

W tym momencie w 3376 odcinku "Barw szczęścia" do ich rozmowy wtrąci się sam zainteresowany, który wyjaśni powody swojego działania, dzięki czemu jeszcze więcej zyska w oczach Lucyny. Ale nie reszty rodziny, przez co atmosfera znów się zagęści.

- Jestem jak ser. Długo dojrzewający. Chyba po prostu dobrze mi tu z wami. Naprawdę nie wiedziałem, że tak bardzo brakuje mi w życiu czegoś takiego więc bardzo wam dziękuję za to, że zaprosiliście mnie dzisiaj tutaj na wigilię - przyzna Daniel.

Sokalski wciąż będzie mógł liczyć na Emila w 3376 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak wtedy w 3376 odcinku "Barw szczęścia" w obronie ojca stanie Emil, który szybko wróci do tematu kolęd, aby przerwać wymowną ciszę i kontynuować to, co ich połączyło. Oczywiście, wszyscy pozytywnie odpowiedzą na jego apel, w tym także nawet sama Asia, która po chwili także dołączy do wszystkich śpiewających.

- To co gramy dalej? - spyta Emil, na co Hubert od razu zacznie grać.

A Daniel w 3376 odcinku "Barw szczęścia" zyska naprawdę cennego sojusznika u Pyrków, dzięki któremu będzie mógł więcej. I pewnie także nie omieszka z tego nie skorzystać!

