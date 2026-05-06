Barwy szczęścia, odcinek 3377: Renata w szpitalu po przedawkowaniu. Dominika usłyszy tragiczną wiadomość o przyjaciółce - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3377 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3377 odcinku "Barw szczęścia" Marcin przygotuje dla Renaty świąteczne śniadanie, ale niestety nie będzie mu dane, aby zjeść je wspólnie z ukochaną. Wszystko przez to, że Kodur nie będzie w stanie obudzić nieprzytomnej kelnerki, która w końcu przedawkuje leki przeciwbólowe. Oczywiście, inspektor od razu zadzwoni na pogotowie, a kelnerka prędko wyląduje w szpitalu, gdzie będzie czuwał przy niej zmartwiony partner.

Jednak w 3377 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko Kodur będzie umierał z niepokoju o nieprzytomną Renatę, gdyż wesprze go w tym także Dominika. Marcin skontaktuje się z przyjaciółką, a zarazem i wspólniczką swojej ukochanej, aby powiedzieć jej, że w najbliższym czasie kelnerka nie zjawi się w pracy, bo obecnie będzie walczyć o życie w szpitalu.

Dominika dowie się, że Renata przedawkowała opioidy w 3377 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3377 odcinku "Barw szczęścia" zapłakana Dominika aż nie będzie w stanie w to uwierzyć. Zszokowana Bloch-Kowalska natychmiast zawiadomi o wszystkim i swojego męża. Tym bardziej, że w końcu dojdzie do najgorszego, czego bliscy Renaty już od dawna się spodziewali. Ale niestety nie byli w stanie jej przed tym powstrzymać, bo kelnerka sądziła, że nie ma problemu., Tyle tylko, że byłą w błędzie, o czym w końcu przyjdzie jej się przekonać...

- Chyba przedawkowała - przyzna Dominika.

W 3377 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska zacznie straszliwie martwić się o swoją przyjaciółkę. Tak samo jak czuwający przy jej łóżku Marcin, który nie odstąpi jej na krok. Ale czy mimo tego uda się uratować Renatę?

Czy uzależniona Renata przeżyje w 3377 odcinku "Barw szczęścia"?

Wszystkich fanów "Barw szczęścia" uspokajamy, że tak, bo Renata przeżyje przedawkowanie opioidów. Jednak mimo tego jej problem nie minie, przez co Marcin postanowi odwieźć ją do ośrodka dla uzależnionych i z góry opłaci jej miesiąc pobytu. Szczególnie, że zda sobie sprawę, że to już jedyny sposób. Ale czy kelnerka wreszcie to zrozumie, da sobie pomóc i w nim zostanie?

A może w 3378 odcinku "Barw szczęścia" Renata wciąż będzie żyć w swoim zgubnym przekonaniu, przez co nie zgodzi się na leczenie i wróci do nałogu, z którym już nie będzie sobie radzić? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia. Dominika odsunie Renatę od ich biznesu