Barwy szczęścia, odcinek 3385: Oliwka po rozstaniu z Tomaszem wróci do Kajtka? Tak spróbuje ją odzyskać

"Barwy szczęścia" odcinek 3385 - czwartek, 21.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka po swoim rozstaniu z Tomkiem zatrzyma się w hotelu Stańskich. Tym bardziej, że pod nieobecność Karoliny i Bruna, którzy w końcu wylecą do Las Vegas, Justin wynajmie jej pokój po obniżonej cenie. Zwłaszcza, że będzie wiedział, że nie jest już ona z Tomkiem i w taki sposób spróbuje jej pomóc.

Tym bardziej, że Zbrowska nie będzie miała, gdzie się zatrzymać. Szczególnie, że nie będzie chciała siedzieć na głowie Madzi (Natalia Sierzputowska) w jej showroomie. Zwłaszcza, że jej przyjaciółka będzie też chciała pozostać lojalna wobec Grażyny (Kinga Suchan), o której ostatecznie Tomek nie zdoła zapomnieć, przez co Oliwka ostatecznie odejdzie od Kępskiego. A to w 3385 odcinku "Barw szczęścia" stworzy szansę dla Kajtka!

Tak Kajtek ponownie spróbuje zbliżyć się do Oliwki w 3385 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Kajtek nie przejdzie obojętnie wobec rozstania Oliwki i Tomka, a także zamieszkaniu swojej byłej dziewczyny w hotelu Stańskich, gdzie pod ich nieobecność będzie ich prawą ręką. Cieślak natychmiast spróbuje zbliżyć się do swojej ex, licząc na to, że może znów uda im się by razem.

Mimo tego, że w przeszłości i on zostawił ją dla swojej kochanki Lilly (Mayu Gralińska Sakai), z którą najpierw ją zdradzał w czasie pobytu w Singapurze, a następnie, z którą się związał, gdy przyleciała ona za nim do Polski. I choć Kajtek poświęcił dla niej swój długoletni związek z Oliwką, to jednak ich relacja nie przetrwała, a Zbrowska już zdążyła wejść w kolejne relacje. A teraz, gdy ostatecznie odejdzie od Tomka, a i on będzie sam, to znów pojawi się dla nich szansa!

Oliwka i Kajtek znów będą razem w 3385 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka w ogóle będzie jeszcze chciała wrócić do Kajtka? Czy da swojemu byłemu chłopakowi drugą szansę? Zwłaszcza, że do Tomka i tak nie pasowała przez różne cele życiowe. Czy zatem znów zwiąże się z Cieślakiem?

A może wręcz przeciwnie, w 3385 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie chciała do niego wracać i postanowi jednak zawalczyć o Tomka? Lub zostanie sama, aby na spokojnie dojść do siebie po kolejnym rozstaniu, jak w przypadku z Cieślakiem? A może w jej życiu pojawi się jeszcze ktoś inny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

