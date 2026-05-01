Barwy szczęścia, odcinek 3382: Wybuch w domu Pyrków! To wina Lucyny, ale zrzuci wszystko na syna Joasi - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-01 11:49

Chwile grozy przeżyje rodzina Pyrków w 3382 odcinku serialu "Barwy szczęścia"! W piwnicy dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, o którego spowodowanie Joasia (Anna Gzyra) bez wahania oskarży swojego syna. Tyle tylko, że wina będzie leżała po stronie Lucyny (Grażyna Zielińska), która zacznie coraz bardziej manipulować domownikami. Do tego stopnia, że nie tylko nastawi Agatę (Natalia Zambrzycka) przeciwko Hubertowi (Marek Molak), ale także nakłoni Emila (Artem Malaszczuk), żeby wziął winę na siebie. Czy Joasia i Hubert w 3382 odcinku "Barw szczęścia" zorientują się, że Lucyna jest ich wrogiem, a nie ciepłą staruszką, którą uznali za babcię?

Lucyna (Grażyna Zielińska) w zielonej koszuli i Joasia (Anna Gzyra) w czerwonej bluzce i czarnym swetrze siedzą przy stole w kuchni. Lucyna gestykuluje, a Joasia dotyka klatki piersiowej z przerażeniem. Zdjęcie ilustruje wybuch petard w domu Pyrków w serialu Barwy szczęścia, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Seriale.
"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Wybuch petard w domu Huberta i Asi w 3382 odcinku "Barw szczęścia" to będzie kolejny dowód na to, że Lucyna Zwierzchowska ma złe zamiary! Od jakiegoś czasu zachowanie emerytki jest coraz bardziej podejrzane. Zupełnie jakby chciała zburzyć spokój w domu Pyrków, zniszczyć ich rodzinne szczęście, skłócić wszystkich ze sobą. 

Wystarczy tylko wspomnieć ostatnią akcję Lucyny po awarii hydraulicznej w domu. Przez nią Asia pokłóciła się z Emilem, gdzie syn nic nie zawinił. Bo to właśnie Lucyna wyrzuciła do kosza dokumenty i zdjęcia dla ubezpieczyciela. Zatuszowała to tak, żeby wina spadła Emila. To dopiero początek problemów z Lucyną, która cały czas coś kombinuje, traktuje dom Pyrków jak swój. A przecież kupiła tylko część udziałów Iwony (Izabela Zwierzyńska). 

Agata ofiarą manipulantki Lucyny w 3382 odcinku "Barw szczęścia"

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna będzie umiejętnie manipulować Agatą, aby całkowicie ignorowała pretensje Huberta, nie przejmowała się bratem, który zarzuci jej zdradę, bo postanowi kupić mieszkanie na nowym osiedlu Macieja Wilka (Adam Szczyszczaj). Nieuczciwy deweloper zacznie coraz bardziej naciskać na Agatę, że inwestycja w nieruchomość na osiedlu "Zielone Szczęścia" to najlepsza możliwa decyzja! Agata będzie się jednak wahać, bo Hubert uznał Wilka za najgorszego wroga. Nie wiedząc o tym, że pod własnym dachem ma jeszcze gorszego przeciwnika. 

Lucyna doprowadzi do wybuchu w domu Pyrków w 3382 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy w piwnicy domu Pyrków w 3382 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do wybuchu petard, które zostaną jeszcze po Sylwestrze, to nie będzie wcale przypadek, czy nieszczęśliwy wypadek! Tylko cud sprawi, że zaprószony ogień nie spowoduje pożaru, że dom Huberta i Asi nie pójdzie z dymem. Przerażona Asia bez wahania oskarży o wybuch swojego syna. Emil zaprzeczy, że miał coś z tym wspólnego. Prawda będzie taka, że do wybuchu doprowadzi Lucyna. 

Jakby tego było mało następnego dnia, w 3383 odcinku "Barw szczęścia", przebiegła Zwierzchowska spróbuje nakłonić chłopca do wzięcia na siebie winy za eksplozję w piwnicy! Czy Emil ulegnie Lucynie i okłamie Asię w sprawie wybuchu? Wygląda na to, że Hubert i jego żona jeszcze długo nie zorientują się, z kim naprawdę mają do czynienia, jak groźna jest Lucyna! 

Barwy szczęścia. Konflikt Asi z Lucyną przybiera na sile!

