Barwy szczęścia, odcinek 3379: Tomek dowiaduje się, kto naprawdę stoi za jego rozstaniem z Oliwką

Joanna Dembek
2026-05-13 20:10

W 3379 odcinku „Barw szczęścia” relacja Tomka i Oliwki doczeka się gorzkiego podsumowania. Justin postanowi przeprowadzić z Kępskim męską rozmowę, uświadamiając mu, że prawdziwe powody rozpadu jego związku z Oliwką leżą zupełnie gdzie indziej, niż ten przypuszczał. Podczas gdy Tomasz będzie musiał zmierzyć się z bolesną prawdą o własnych błędach, Madzia, widząc fatalny stan psychiczny przyjaciółki, w 3379 odcinku "Barw szczęścia" zasugeruje Oliwce radykalny krok, by pomóc jej odzyskać równowagę. Sprawdź, co się wydarzy.

Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) i Tomek (Jakub Sokołowski). Scena przedstawia ich trudną rozmowę o rozstaniu.
W poprzednim odcinku (3378) Renata opuściła szpital i została zawieziona przez Marcina prosto do ośrodka leczenia uzależnień. Sam policjant musiał zmierzyć się z degradacją zawodową po tym, jak Rawicz wydał go prokuraturze. W domu Pyrków Lucyna wciąż wywoływała tarcia, namawiając Agatę i Ignacego na zakup mieszkania od Wilka. Seniorka naraziła się także Asi, gdy w sporze o fajerwerki niespodziewanie wzięła stronę Emila. Tymczasem Oliwka, po szczerym wyznaniu Kępskiego o roli Grażyny w jego życiu, ostatecznie straciła nadzieję na wspólną przyszłość i zaczęła szykować się do wyprowadzki.

Barwy szczęścia. Dominika odsunie Renatę od ich biznesu

Justin otwiera oczy Kępskiemu

Justin postanawia brutalnie szczerze porozmawiać z Kępskim. Tomasz przez długi czas tkwił w przekonaniu, że to niechęć jego matki, Wandy, do Zbrowskiej zatruła ich relację. Justin wyprowadza go jednak z błędu. Wszystko zaczęło się od awantury o zaproszenie Wandy na Wigilię – choć Oliwka ostatecznie uderzyła się w pierś i chciała przyjąć seniorkę, Tomasz, unosząc się dumą i żalem, zdążył już odwołać wizytę matki, co wywołało między partnerami dystans. Gwoździem do trumny okazało się jednak pojawienie się Grażyny. To właśnie jej obecność w krytycznym momencie, tuż po milczącej i pełnej napięcia Wigilii, stała się powodem ostatecznego rozpadu. Justin uświadamia Kępskiemu, że to nie Wanda zniszczyła ich związek.

Madzia namawia Oliwkę na terapię

Oliwka nie radzi sobie z emocjonalnym chaosem po rozstaniu. Dziewczyna spędza sylwestrową noc z Madzią, która – widząc, jak przyjaciółka miota się między poczuciem winy a żalem – sugeruje jej radykalny krok. Madzia namawia Oliwkę na rozpoczęcie terapii. Uważa, że tylko pomoc specjalisty pozwoli jej poradzić sobie z pustką po Tomku. Zbrowska zaczyna rozumieć, że sama nie udźwignie tego ciężaru.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3379. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
