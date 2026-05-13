W poprzednim odcinku (3378) Renata opuściła szpital i została zawieziona przez Marcina prosto do ośrodka leczenia uzależnień. Sam policjant musiał zmierzyć się z degradacją zawodową po tym, jak Rawicz wydał go prokuraturze. W domu Pyrków Lucyna wciąż wywoływała tarcia, namawiając Agatę i Ignacego na zakup mieszkania od Wilka. Seniorka naraziła się także Asi, gdy w sporze o fajerwerki niespodziewanie wzięła stronę Emila. Tymczasem Oliwka, po szczerym wyznaniu Kępskiego o roli Grażyny w jego życiu, ostatecznie straciła nadzieję na wspólną przyszłość i zaczęła szykować się do wyprowadzki.

Barwy szczęścia. Dominika odsunie Renatę od ich biznesu

Justin otwiera oczy Kępskiemu

Justin postanawia brutalnie szczerze porozmawiać z Kępskim. Tomasz przez długi czas tkwił w przekonaniu, że to niechęć jego matki, Wandy, do Zbrowskiej zatruła ich relację. Justin wyprowadza go jednak z błędu. Wszystko zaczęło się od awantury o zaproszenie Wandy na Wigilię – choć Oliwka ostatecznie uderzyła się w pierś i chciała przyjąć seniorkę, Tomasz, unosząc się dumą i żalem, zdążył już odwołać wizytę matki, co wywołało między partnerami dystans. Gwoździem do trumny okazało się jednak pojawienie się Grażyny. To właśnie jej obecność w krytycznym momencie, tuż po milczącej i pełnej napięcia Wigilii, stała się powodem ostatecznego rozpadu. Justin uświadamia Kępskiemu, że to nie Wanda zniszczyła ich związek.

Madzia namawia Oliwkę na terapię

Oliwka nie radzi sobie z emocjonalnym chaosem po rozstaniu. Dziewczyna spędza sylwestrową noc z Madzią, która – widząc, jak przyjaciółka miota się między poczuciem winy a żalem – sugeruje jej radykalny krok. Madzia namawia Oliwkę na rozpoczęcie terapii. Uważa, że tylko pomoc specjalisty pozwoli jej poradzić sobie z pustką po Tomku. Zbrowska zaczyna rozumieć, że sama nie udźwignie tego ciężaru.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3379. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

