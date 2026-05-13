Barwy szczęścia, odcinek 3379: Kępski dowiaduje się, kto naprawdę stoi za jego rozstaniem

W poprzednim odcinku (3378) Renata opuściła szpital i została zawieziona przez Marcina prosto do ośrodka leczenia uzależnień. Sam policjant musiał zmierzyć się z degradacją zawodową po tym, jak Rawicz wydał go prokuraturze. W domu Pyrków Lucyna wciąż wywoływała tarcia, namawiając Agatę i Ignacego na zakup mieszkania od Wilka. Seniorka naraziła się także Asi, gdy w sporze o fajerwerki niespodziewanie wzięła stronę Emila. Tymczasem Oliwka, po szczerym wyznaniu Kępskiego o roli Grażyny w jego życiu, ostatecznie straciła nadzieję na wspólną przyszłość i zaczęła szykować się do wyprowadzki.
Justin otwiera oczy Kępskiemu
Justin postanawia brutalnie szczerze porozmawiać z Kępskim. Tomasz przez długi czas tkwił w przekonaniu, że to niechęć jego matki, Wandy, do Zbrowskiej zatruła ich relację. Justin wyprowadza go jednak z błędu. Wszystko zaczęło się od awantury o zaproszenie Wandy na Wigilię – choć Oliwka ostatecznie uderzyła się w pierś i chciała przyjąć seniorkę, Tomasz, unosząc się dumą i żalem, zdążył już odwołać wizytę matki, co wywołało między partnerami dystans. Gwoździem do trumny okazało się jednak pojawienie się Grażyny. To właśnie jej obecność w krytycznym momencie, tuż po milczącej i pełnej napięcia Wigilii, stała się powodem ostatecznego rozpadu. Justin uświadamia Kępskiemu, że to nie Wanda zniszczyła ich związek.
Madzia namawia Oliwkę na terapię
Oliwka nie radzi sobie z emocjonalnym chaosem po rozstaniu. Dziewczyna spędza sylwestrową noc z Madzią, która – widząc, jak przyjaciółka miota się między poczuciem winy a żalem – sugeruje jej radykalny krok. Madzia namawia Oliwkę na rozpoczęcie terapii. Uważa, że tylko pomoc specjalisty pozwoli jej poradzić sobie z pustką po Tomku. Zbrowska zaczyna rozumieć, że sama nie udźwignie tego ciężaru.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3379. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)