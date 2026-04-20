Barwy szczęścia, odcinek 3373: Podły Daniel każe zerwać Emilowi kontakty z bliskimi! Były Asi przejdzie do ataku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3373 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Daniel w 3373 odcinku "Barw szczęścia" skupi się przede wszystkim na rozmowie z Emilem, podczas której zacznie kształtować jego sposób myślenia według własnych zasad. Uzna, że chłopiec powinien „dorosnąć” i nauczyć się twardych decyzji, co w jego interpretacji oznaczać będzie ograniczenie kontaktów z rówieśnikami... Właśnie dlatego zasugeruje mu, by zakończył przyjaźnie, które jego zdaniem nie mają na niego dobrego wpływu. To normalne zachowanie ojca?

Podły Daniel namówi Emila do zerwania kontaktów z bliskimi!

Takie podejście tylko pogłębi konflikt z Asią i Hubertem, którzy już wcześniej z niepokojem obserwowali działania Daniela. Jego powrót do życia rodziny po latach i coraz śmielsze ingerowanie w wychowanie Emila sprawiają, że napięcie między dorosłymi stale rośnie. Asi w ogóle nie podoba się fakt, iż Daniel stawia na "męskie" rozrywki z synem, chce go uczyć m.in. strzelania czy bycia "twardym". Szkoda tylko, że sytuacja posunie się już do takiego stopnia, że Daniel zacznie wybierać Emilowi znajomych.

Daniel posunie się za daleko

Nie bez znaczenia będą także święta u Pyrków, co widzowie zobaczą już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia". Były partner Asi zostanie zaproszony na Wigilię, co może skończyć się wybuchem nerwów. Dla Asi sytuacja stanie się coraz trudniejsza do zaakceptowania. Zachowanie Daniela wobec Emila sprawi, że nie będzie zamierzała dłużej milczeć i spróbuje zareagować, obawiając się, że wpływ ojca na chłopca może wymknąć się spod kontroli. Możliwe, że niebawem nastąpi przełom, kiedy w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Daniel zacznie flirt z rejestratorką medyczną, Julią (Małgorzata Kozłowska). Może właśnie ona odmieni jego patrzenie na pewne kwestie.