Barwy szczęścia, odcinek 3364: Małgorzata z Józefiną znajdą Natalii nowe mieszkanie! Niebywałe, gdzie zamieszka Zwoleńska - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3364 - środa, 22.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3364 odcinku „Barw szczęścia” Małgorzata i Natalia postanowią pomóc Natalii w znalezieniu nowego mieszkania po sprzedaży jej domu z Cezarym. Tym bardziej, że będą mieć już na oku jedno lokum, które będzie położone w idealnej lokalizacji, bo Zwoleńska miałaby z niego blisko nie tylko do nich, ale także i do pracy.

- Miałabyś tu blisko... A do pracy mogłabyś chodzić w kapciach, idealna lokalizacja! Mieszkanie chyba też fajne… - zauważy kobiety.

A mowa tu oczywiście o mieszkaniu Jaworskiego, które Zwoleńska pomagała mu wynająć po zabójstwie Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz). I choć Małgorzacie udało się znaleźć na nie najemcę, to jednak wkrótce on z niego zrezygnował, a lokum zostało puste. I stąd w 3364 odcinku „Barw szczęścia” pojawi się tu okazja właśnie dla Natalii.

Natalia postanowi kupić mieszkanie Jaworskiego w 3364 odcinku „Barw szczęścia”!

Tylko, czy w 3364 odcinku „Barw szczęścia” Zwoleńska będzie chciała w nim zamieszkać? Tym bardziej, że do wspomnianej zbrodni przyczyni się właśnie jej klientka Sonia (Weronika Nockowska), która wcześniej mieszkała w nim z Robertem, gdzie następnie po odkryciu przerażającej i straszliwej prawdy o nim, go zamordowała.

Otóż tak, jednak w 3365 odcinku „Barw szczęścia” na jednym warunku! A mianowicie zakupu lokalu, a nie jego wynajmie. I właśnie taką propozycję Zwoleńska złoży Jaworskiemu. Ale ich negocjacje przerwie pogarszający się stan chorej na Alzheimera Krystyny (Hanna Bieluszko), która niemal zaatakuje Natalię, gdy ubzdura sobie, że chce ona uwieść jej męża!

Krzysztof sprzeda mieszkanie Zwoleńskiej w 3367 odcinku „Barw szczęścia”?

Aczkolwiek już w 3367 odcinku „Barw szczęścia” temat zakupu mieszkania Jaworskiego przez Natalię powróci, gdy na ten pomysł seniora zacznie naciskać i Rawiczowa. Szczególnie, że Krzysztof będzie wolał dalej wynajmować mieszkanie, tak jak do tej pory, a nie je sprzedawać. Ale na to nie będzie chciała przystać Zwoleńska.

Tym bardziej, że w jego sytuacji w 3367 odcinku „Barw szczęścia” to i tak będzie dla niego lepsza opcja, bo przecież pieniądze mu się przydadzą. A znalezienie kolejnego zainteresowanego wcale nie przyjdzie mu łatwo. Zwłaszcza, że mieszkanie będzie mieć niepochlebną historię! Czy zatem zgodzi się na taki układ? Przekonamy się już niebawem!

20