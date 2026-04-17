Barwy szczęścia, odcinek 3363: Zniknięcie uzależnionej Renaty! Marcin odnajdzie ukochaną i w końcu nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3363 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3363 odcinku „Barw szczęścia” uzależniona Renata zniknie z domu tuż po konfrontacji z Marcinem, który nie tylko przyłapie ją z dilerem, ale także zabierze jej opioidy. Ukochana Kodura nie wytrzyma bez leków i postanowi za wszelką cenę i tak je zdobyć. Stąd po cichu wymknie się z mieszkania i przepadnie aż na całą noc.

Oczywiście, w 3363 odcinku „Barw szczęścia” Marcin nie przejdzie obojętnie wobec zniknięcia ukochanej. Tym bardziej, że już będzie świadom jej uzależnienia. Policjant zacznie szukać swojej partnerki, która nad rankiem wróci, jak gdyby nic się nie stało.

Marcin zacznie robić wyrzuty odnalezionej Renacie w 3363 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale nie dla Kodura, który w 3363 odcinku „Barw szczęścia” jej tego nie odpuści. Szczególnie, że zerwie przez nią całą noc. Jednak ona nic sobie z tego nie zrobi, czym już naprawdę wyprowadzi go z równowagi...

- Gdzie byłaś? - spyta ją Marcin.

- Spacerowałam! - odpowie Renata.

- Parę godzin cię szukałem... Zarwałem noc, a rano muszę być w pracy! - wytknie jej Kodur.

- No i niepotrzebnie. Jak widzisz, nic mi nie jest! - uzna ukochana.

- Co ty robisz z naszym życiem?... - spyta zrezygnowany policjant.

Jednak nawet tym w 3363 odcinku „Barw szczęścia” nie zdoła wpłynąć na swoją uzależnioną partnerkę. Zwłaszcza, że będzie z nią już tylko gorzej. Do tego stopnia, że nie skończy się jedynie na jednym zniknięciu, bo prędko dojdzie i do kolejnego!

Kodur każe ukochanej zrobić test narkotykowy po jej kolejnym zniknięciu w 3364 odcinku „Barw szczęścia”!

Zdradzamy, że już w 3364 odcinku „Barw szczęścia” odurzona Renata ponownie zniknie na kilka godzin, ale tym razem już z pracy! Kelnerka zostawi "Feel Good" pod opieką Dominiki (Karolina Chapko), która będzie śpieszyła się na turniej szachowy Mateuszka (Filip Kowalewicz). Ale niestety pod nieobecność przyjaciółki się na niego spóźni, bo przecież nie będzie mogła zostawić lokalu bez opieki!

I to w 3364 odcinku „Barw szczęścia” już przeleje wszelką czarę goryczy. Do tego stopnia, że cierpliwość Marcina w końcu się wyczerpie i zażąda już od ukochaj wykonania testu narkotykowego, co oczywiście nie spodoba się Renacie. Szczególnie, iż będzie świadoma, jaki da on wynik, dlatego za wszelką cenę będzie chciała go uniknąć. Jednak Kodur nie odpuści!

- I co? Będziesz mnie kontrolował rano i wieczorem? Przed wyjściem z domu i po powrocie?! - zbulwersuje się Renata.

- Jeśli nic nie brałaś i nie jesteś uzależniona, to co ci szkodzi? - uzna Marcin.

- Szkodzi!!! - wykrzyczy mu ukochana.

