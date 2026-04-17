Barwy szczęścia, odcinek 3371: Powrót Janki do życia Mariusza! Wykorzysta chorobę, aby znów się do niego zbliżyć - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-17 12:29

W 3371 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) w drodze do Brzezin zobaczy zaparkowane na poboczu auto Janki (Oliwia Drożdżyk) i stojącą obok niego Dąbrowską. Oczywiście, Karpiuk nie przejdzie obok niej obojętnie, od razu się zatrzyma i zaoferuje pomoc, którą dziewczyna chętnie przyjmie. Tym bardziej, gdy w grę w 3371 odcinku "Barw szczęścia" wejdzie życie jej ojca (Piotr Kazimierczak), które na nowo ich do siebie zbliży! Z jakim skutkiem tym razem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Aktor Rafał Cieszyński jako Mariusz i Oliwia Drożdżyk jako Janka rozmawiają w pomieszczeniu, na zdjęciu z serialu Barwy szczęścia dostępnym na portalu Super Seriale. Mariusz w bordowej bluzie, Janka w zielonej kurtce, patrzą na siebie z uśmiechem, w tle meble i firany.
Barwy szczęścia odc. 3372. Janka (Oliwia Drożdżyk), Mariusz (Rafał Cieszyński), Kasia (Katarzyna Glinka) Barwy szczęścia odc. 3372. Mariusz (Rafał Cieszyński), Kasia (Katarzyna Glinka) Barwy szczęścia odc. 3298. Mariusz (Rafał Cieszyński), Janka (Oliwia Drożdżyk) Barwy szczęścia odc. 3298. Mariusz (Rafał Cieszyński), Janka (Oliwia Drożdżyk)
Galeria zdjęć 20

"Barwy szczęścia" odcinek 3371 - piątek, 1.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3371 odcinku "Barw szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) i Mariusz w końcu wrócą z wakacji, na które wybiorą się bez Ksawerego (Bartosz Gruchot), co chłopiec będzie miał im za złe. Do tego stopnia, ze wcale nie ucieszy się na ich powrót, a na dodatek nie będzie chciał jechać z rolnikiem od razu na wieś, w związku z czym Karpiuk uda się do Brzezin sam.

Tyle tylko, że w 3371 odcinku "Barw szczęścia" do nich nie dojedzie, bo na drodze dostrzeże zaparkowane na poboczu auto Janki i stojącą obok niego Dąbrowską. Oczywiście, Karpiuk nie przejdzie wobec tego obojętnie. Mimo tego, że w przeszłości dziewczyna niemal nie wpakowała go do więzienia fałszywymi oskarżeniami o napaść i nie zniszczyła jego związku z Kasią!

Mariusz nie przejdzie obojętnie obok Janki w potrzebie w 3371 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3371 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zatrzyma swój samochód obok Janki i od razu do niej podejdzie. Karpiuk zaproponuje dziewczynie pomoc przy zmianie koła, którą Dąbrowska oczywiście chętnie przyjmie. Zwłaszcza, że jak poddaje swiatseriali.interia.pl będzie zależeć jej na czasie tak jak nigdy. 

- Kapeć? - zapyta Mariusz, a gdy Janka potwierdzi, to od razu doda - No to zmieniamy.

W tym momencie w 3371 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk sięgnie po lewarek, ale niestety okaże się, że koło zapasowe, które Janka z trudem wydobędzie z bagażnika, nie będzie nadawało się do użytku, w związku z czym Mariusz nie będzie w stanie pomóc jej na miejscu. Ale oczywiście nie zostawi jej w potrzebie i zaproponuje jej podwózkę do Brzezin. Tyle tylko, że Dąbrowskiej będzie śpieszyło się do ojca do szpitala w Warszawie!

- Flak, a ja nie mam pompki - przyzna Karpiuk, po czym zaproponuje - Wsiadaj. Pojedziemy do Brzezin, napompujemy koło.

- Ojciec miał zawał - wyzna mu Dąbrowska.

Karpiuk pomoże Dąbrowskiej w 3371 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej sytuacji w 3371 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz oczywiście zmieni kurs i zawiezie Jankę do stolicy, za co dziewczyna będzie mu dozgonnie wdzięczna.

- Głupio mi, że musiałeś przeze mnie wrócić do Warszawy - powie Janka.

Tym bardziej, że w 3371 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk nie poprzestanie tylko na tym, gdyż po powrocie do Brzezin zajmie się także i jej samochodem, o czym Dąbrowska dowie się z ich rozmowy telefonicznej. Zdradzamy, ze Janka skontaktuje się z Mariuszem, aby powiedzieć mu, że jej ojciec jest już po zabiegu wszczepienia bajpasów i powoli dochodzi do siebie.

- Słuchaj, twoje auto jest u mnie na podwórku, a oba koła u wulkanizatora... Jakbyś czegoś jeszcze potrzebowała, to wal śmiało. Trzeba sobie pomagać - zapewni ją Mariusz.

Janka znów zagrozi związkowi Kasi i Mariusza w 3372 odcinku "Barw szczęścia"?

Następnego dnia w 3372 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska już wróci do Brzezin, gdzie od razu uda się do Karpiuka, aby podziękować mu za pomoc i odebrać swoje auto. Wdzięczna Janka już będzie gotowa, aby rzucić mu się na szyję, ale w ostatniej chwili się powstrzyma, gdy w drzwiach nagle zobaczy Kasię, która od razu do nich podejdzie!

Jednak w obliczu zawału ojca Janki w 3371 odcinku "Barw szczęścia" i Sadowska nie będzie chować urazy. A wręcz przeciwnie, także wesprze Dąbrowską, co w końcu skłoni dziewczynę do szczerych przeprosin i pod kątem ukochanej Mariusza! Czy zatem na dobre się od nich odczepi? Przekonamy się niebawem!

Polecany artykuł:

