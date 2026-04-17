Barwy szczęścia, odcinek 3371: Powrót Janki do życia Mariusza! Wykorzysta chorobę, aby znów się do niego zbliżyć - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3371 - piątek, 1.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3371 odcinku "Barw szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) i Mariusz w końcu wrócą z wakacji, na które wybiorą się bez Ksawerego (Bartosz Gruchot), co chłopiec będzie miał im za złe. Do tego stopnia, ze wcale nie ucieszy się na ich powrót, a na dodatek nie będzie chciał jechać z rolnikiem od razu na wieś, w związku z czym Karpiuk uda się do Brzezin sam.

Tyle tylko, że w 3371 odcinku "Barw szczęścia" do nich nie dojedzie, bo na drodze dostrzeże zaparkowane na poboczu auto Janki i stojącą obok niego Dąbrowską. Oczywiście, Karpiuk nie przejdzie wobec tego obojętnie. Mimo tego, że w przeszłości dziewczyna niemal nie wpakowała go do więzienia fałszywymi oskarżeniami o napaść i nie zniszczyła jego związku z Kasią!

Mariusz nie przejdzie obojętnie obok Janki w potrzebie w 3371 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3371 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zatrzyma swój samochód obok Janki i od razu do niej podejdzie. Karpiuk zaproponuje dziewczynie pomoc przy zmianie koła, którą Dąbrowska oczywiście chętnie przyjmie. Zwłaszcza, że jak poddaje swiatseriali.interia.pl będzie zależeć jej na czasie tak jak nigdy.

- Kapeć? - zapyta Mariusz, a gdy Janka potwierdzi, to od razu doda - No to zmieniamy.

W tym momencie w 3371 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk sięgnie po lewarek, ale niestety okaże się, że koło zapasowe, które Janka z trudem wydobędzie z bagażnika, nie będzie nadawało się do użytku, w związku z czym Mariusz nie będzie w stanie pomóc jej na miejscu. Ale oczywiście nie zostawi jej w potrzebie i zaproponuje jej podwózkę do Brzezin. Tyle tylko, że Dąbrowskiej będzie śpieszyło się do ojca do szpitala w Warszawie!

- Flak, a ja nie mam pompki - przyzna Karpiuk, po czym zaproponuje - Wsiadaj. Pojedziemy do Brzezin, napompujemy koło.

- Ojciec miał zawał - wyzna mu Dąbrowska.

Karpiuk pomoże Dąbrowskiej w 3371 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej sytuacji w 3371 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz oczywiście zmieni kurs i zawiezie Jankę do stolicy, za co dziewczyna będzie mu dozgonnie wdzięczna.

- Głupio mi, że musiałeś przeze mnie wrócić do Warszawy - powie Janka.

Tym bardziej, że w 3371 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk nie poprzestanie tylko na tym, gdyż po powrocie do Brzezin zajmie się także i jej samochodem, o czym Dąbrowska dowie się z ich rozmowy telefonicznej. Zdradzamy, ze Janka skontaktuje się z Mariuszem, aby powiedzieć mu, że jej ojciec jest już po zabiegu wszczepienia bajpasów i powoli dochodzi do siebie.

- Słuchaj, twoje auto jest u mnie na podwórku, a oba koła u wulkanizatora... Jakbyś czegoś jeszcze potrzebowała, to wal śmiało. Trzeba sobie pomagać - zapewni ją Mariusz.

Janka znów zagrozi związkowi Kasi i Mariusza w 3372 odcinku "Barw szczęścia"?

Następnego dnia w 3372 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska już wróci do Brzezin, gdzie od razu uda się do Karpiuka, aby podziękować mu za pomoc i odebrać swoje auto. Wdzięczna Janka już będzie gotowa, aby rzucić mu się na szyję, ale w ostatniej chwili się powstrzyma, gdy w drzwiach nagle zobaczy Kasię, która od razu do nich podejdzie!

Jednak w obliczu zawału ojca Janki w 3371 odcinku "Barw szczęścia" i Sadowska nie będzie chować urazy. A wręcz przeciwnie, także wesprze Dąbrowską, co w końcu skłoni dziewczynę do szczerych przeprosin i pod kątem ukochanej Mariusza! Czy zatem na dobre się od nich odczepi? Przekonamy się niebawem!

