Barwy szczęścia, odcinek 3376: Dziwne święta u Pyrków. Lucyna wykręci numer, a Daniel znów zaskoczy Asię - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-16 14:16

W 3376 odcinku „Barw szczęścia” święta u Pyrków nie przebiegną w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Lucyna (Bożena Stachura) zniknie z domu na większą część dnia, zostawiając przygotowania w rękach Asi (Anna Gzyra) i Huberta (Marek Molak), którzy będą musieli przejąć wszystkie obowiązki związane z organizacją świąt. Sytuację dodatkowo skomplikuje Daniel (Marcin Bikowski), którego decyzje coraz mocniej wpłyną na napiętą atmosferę w domu Pyrków. Zaskoczy ich w święta... Zobacz ZDJĘCIA.

Rodzinne zdjęcie aktorów z serialu Barwy szczęścia uśmiechających się w świątecznych strojach przed choinką.
"Barwy szczęścia" odcinek 3376 - piątek, 8.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Już na początku dnia okaże się, że przygotowania do świąt spadną niemal w całości na Asię i Huberta, bo Lucyna przez większość czasu nie będzie obecna w domu. Jej tajemnicze zniknięcia wywołają frustrację i chaos, zwłaszcza że domownicy będą musieli radzić sobie sami w najgorętszym okresie przed Wigilią.

Daniel zaskoczy Asię w święta 

Równolegle coraz większe emocje wzbudzi Daniel. Asia i Hubert nie będą zachwyceni jego kolejnym krokiem, mężczyzna zaproszony na Wigilię przez Lucynę, przełoży swój dyżur w szpitalu, tłumacząc się chęcią spędzenia świąt w rodzinnym gronie, czyli z synem i byłą partnerką... Dla Pyrków będzie to jednak kolejny sygnał ostrzegawczy, że jego obecność w ich życiu wciąż nie jest przypadkowa, a mężczyzna nie przestaje się kręcić wokół nich.

Staś pozna Lucynę w 3376 odcinku "Barw szczęścia"

Warto przypomnieć, że relacje w domu Pyrków od dawna są napięte. Lucyna śmiało zaczęła wchodzić w życie rodziny. Również Daniel od dłuższego czasu nie pozostaje bierny i konsekwentnie zbliża się do Emila (Artem Malaszczuk), co budzi coraz większy sprzeciw Asi i Huberta. Właśnie dlatego w 3376 odcinku "Barw szczęścia" Agata i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) włączą się w przygotowania do świąt, przejmując część obowiązków, gdy okaże się, że Lucyna jest niemal cały dzień nieobecna w domu. W tym czasie do Pyrków przyjedzie Staś (Olaf Kaprzyk) i w końcu pozna seniorkę, co stanie się ważnym elementem świątecznego spotkania w rodzinie. Świąteczny dzień może okazać się pełen niespodzianek. Nie tylko pozytywnych.

Barwy szczęścia. On będzie nowym ukochanym Józefiny! Artykuł Weroniki wywoła konflikt z Kornelem