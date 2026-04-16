Barwy szczęścia, odcinek 3374: Powrót Aleksa na święta z Grzelakami. Będzie starcie z Romeo - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3374 - środa, 6.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja Aleksa i Romea od początku była napięta. W końcu to właśnie Bianchi zajął miejsce syna Grzelaków u boku Ewy (Gabriela Ziembicka) i wśród domowników. Gdy Aleks wróci do domu na święta, stare konflikty znów mogą dać o sobie znać.

Powrót Aleksa do domu Grzelaków

W 3374 odcinku „Barw szczęścia” Aldona i Borys z niepokojem będą czekać na przyjazd chłopaka. Już wcześniej zaczną zastanawiać się, jak tym razem ułożą się jego relacje z Romeem i czy uda się uniknąć kolejnej awantury. Niestety, ich obawy szybko okażą się uzasadnione.

Tymczasem Romeo wcale nie zamierza wycofywać się ze związku z Ewą. Wręcz przeciwnie, po wcześniejszych oświadczynach postanowi pójść o krok dalej i kupić prawdziwy pierścionek zaręczynowy. W 3374 odcinku „Barw szczęścia” wybierze się do jubilera, by zastąpić symboliczny, plastikowy pierścionek czymś znacznie bardziej poważnym. Pod sklepem czeka go jednak niespodziewane spotkanie z Eweliną (Amelia Listwoń), które może pokrzyżować jego plany.

Prawdziwe napięcie pojawi się jednak dopiero po powrocie Aleksa. Już w kolejnych wydarzeniach stanie się jasne, że chłopak wciąż nie potrafi zaakceptować obecności Romea. Grzelakowie spróbują załagodzić sytuację i wciągnąć obu nastolatków we wspólne przygotowania świąteczne. Wpadną nawet na pomysł, by razem ubrali choinkę, licząc na to, że wspólne zajęcie rozładuje napięcie. Nic bardziej mylnego.

Aleks narobi kłopotów. Nie dogada się z Romeo

Nic bardziej mylnego! Atmosfera szybko stanie się napięta, a Aleks w 3375 odcinku „Barw szczęścia” nagle zniknie z domu. Wróci dopiero późnym wieczorem i to kompletnie pijany. To będzie jasny sygnał, że chłopak nie radzi sobie z emocjami.

W 3376 odcinku Aldona zacznie poważnie martwić się o syna. W końcu Aleks wyzna jej prawdę – jego nowy związek się rozpadł, a ukochana Wendy go zostawiła. To właśnie ten cios sprawi, że wróci do domu rozbity i jeszcze bardziej podatny na konflikty z Romeem.

Czy w tej sytuacji dojdzie do otwartego starcia między chłopakami? A może święta okażą się momentem przełomowym i pozwolą im w końcu zakopać topór wojenny? Powrót Aleksa do domu Grzelaków będzie dużym zwrotem akcji.