Barwy szczęścia, odcinek 3362: Ostra rywalizacja Tolka i Czesława o Basię! Skoczą sobie do gardeł - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-16 14:27

W 3362 odcinku "Barw szczęścia" Basia (Sławomira Łozińska) zaprosi swoich przyjaciół na imprezę imieninową, na której oczywiście zjawią się także Tolek (Marek Siudym) z Czesławem (Marian Jaskulski). Panowie nie omieszkają nie wymienić się uprzejmościami. Tym bardziej, że obaj będą postrzegać się jako rywale w walce o serce Grzelakowej. I to w 3362 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi nie tylko do ostrej rywalizacji Koszyka i Zarzecznego o seniorkę, ale także i ich starcia, którego świadkami staną się wszyscy goście! Jak się ono skończy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Marek Siudym (Tolek) i Marian Jaskulski (Czesław) siedzą na pomarańczowej kanapie, prowadząc dyskusję. Tolek w garniturze, Czesław w dżinsach i zielonej marynarce. Na stoliku przed nimi dwa kieliszki z pomarańczowym sokiem i kawałki ciasta. Aktorzy z Barw szczęścia rywalizują o Basię, o czym przeczytasz na Super Seriale.
Barwy szczęścia odc. 3362. Zdzisio (Zbigniew Buczkowski), Tolek (Marek Siudym), Czesław (Marian Jaskulski) Barwy szczęścia odc. 3362. Basia (Sławomira Łozińska), Róża (Anna Gornostaj), Zdzisio (Zbigniew Buczkowski), Jola (Małgorzata Potocka) Barwy szczęścia odc. 3362. Basia (Sławomira Łozińska), Róża (Anna Gornostaj) Barwy szczęścia odc. 3362. Basia (Sławomira Łozińska), Róża (Anna Gornostaj), Zdzisio (Zbigniew Buczkowski), Tolek (Marek Siudym), Czesław (Marian Jaskulski), Jola (Małgorzata Potocka)
"Barwy szczęścia" odcinek 3362 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3362 odcinku „Barw szczęścia” Tolek, Czesław, Róża (Anna Gronostaj), Zdzisio (Zbigniew Buczkowski) i Jola (Małgorzata Potocka) spotkają się w domu Basi na jej imieninach. Grzelakowa zaprosi do siebie swoich przyjaciół, aby w ich gronie świętować swój wyjątkowy dzień. Tyle tylko, ze finalnie to nie ona będzie w jego trakcie grać pierwsze skrzypce!

Wszystko przez to, że w 3362 odcinku „Barw szczęścia” przejmą je właśnie Koszyk z Zarzecznym, którzy wciąż będą się postrzegać jako potencjalni rywale w walce o serce Grzelakowej. Mimo iż Tolkowi będzie znacznie bliżej do Józefiny (Elżbieta Jarosik) niż Basi, która będzie go traktować niczym "niewolnika". Ale Czesław zrozumie to inaczej!

Tak zaatakują się Czesław z Tolkiem w 3362 odcinku „Barw szczęścia”!

I stąd w 3362 odcinku „Barw szczęścia” już na wstępie między seniorami dojdzie do nieprzyjemnej wymiany zdań, w trakcie której obaj zaczną sobie nawzajem wbijać szpilki! Tym bardziej, że obaj tylko utwierdzą się w swoich wcześniejszych podejrzeniach!

- Ty dzisiaj… z noclegiem? - spyta go Tolek.

- Takie dostałem zaproszenie. Chyba, że masz coś przeciwko…? - zapyta go Czesław.

- A gdzie tam, czym chata bogata! - uzna Koszyk.

- No zwłaszcza, że nie twoja… - podkreśli Zarzeczny.

- Może i nie moja, ale mieszka się nam tu razem bardzo przyjemnie, Basia nie narzeka! - odgryzie mu się Tolek.

Mimo iż w 3362 odcinku „Barw szczęścia” to wcale nie będzie prawda, bo przecież tuż przed imieninami Koszyk sam będzie żalił się Cieślakowi na swój los pod dachem z Grzelakową. Jednak Czesławowi przedstawi tą sytuację zupełnie inaczej, aby nie pozostać biernym i tylko dodatkowo go podburzyć! Ale i Zarzeczny mu nie odpuści!

- Ale na dłuższą metę może być różnie… - zauważy Czesław.

- W tym wypadku tylko lepiej, przyjacielu... Nie, żebym mówił za nią, ale sprawa jest rozwojowa! - uświadomi go Koszyk.

Taki będzie finał starcia Koszyka i Zarzecznego w 3362 odcinku „Barw szczęścia”!

I wówczas w 3362 odcinku „Barw szczęścia” będzie już tylko gorzej! Szczególnie, że żaden z podpitych już trochę seniorów nie będzie miał zamiaru ustąpić, bo alkohol doda im odwagi. Do tego stopnia, że Tolek z Czesławem dadzą niezły popis na imieninach Basi i odbiorą jej całe show. Aż w końcu jubilatka będzie im mieć to później za złe!

Ale w 3363 odcinku „Barw szczęścia” Koszyk i Zarzeczny znajdą sposób, aby na nowo wkupić się w łaski Grzelakowej, a tym samym zatrzeć to złe wrażenie! Seniorzy pomogą Basi w kuchni, dzięki czemu atmosfera między całą trójką trochę się oczyści. Jednak czy na dobre zakończy ich rywalizację o seniorkę? I czy ona w ogóle wybierze któregokolwiek z nich? Przekonamy się już niebawem!

