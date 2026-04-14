Barwy szczęścia, odcinek 3363: Justin, zaniepokojony niedawnym spotkaniem z Reginą, zaczyna podejrzewać Karolinę o knucie kolejnej intrygi

2026-04-14 9:07

Przed nami 3363. odcinek serialu „Barwy szczęścia”, w którym emocje sięgną zenitu! Marcin będzie musiał zmierzyć się nie tylko z kryzysem w związku z Renatą, ale i poważnymi oskarżeniami w pracy. Kiedy Justin zacznie podejrzewać, że Karolina znowu coś knuje, Bruno zaskoczy ją propozycją romantycznego wyjazdu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w życiu waszych ulubionych bohaterów!

Autor: TVP/ Materiały prasowe Karolina w czarnej koronkowej sukience, z upiętymi włosami i dużą złotą kolczykiem, kładzie dłoń na ramieniu Justina, który jest w garniturze z różowym krawatem, oboje patrzą na siebie z troską, widoczne schody i świece w tle.

Ostatni odcinek „Barw szczęścia” z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę dramatu i wielkich emocji. Choć Weronika i Błażej wreszcie doszli do porozumienia, ich kruchy spokój zniszczyła Renata, która zaatakowała dziewczynę w Feel Good, posądzając ją o knowania. Równie dramatycznie było u Marcina, który przyłapał swoją partnerkę na gorącym uczynku, gdy odbierała paczkę z narkotykami od dilera. Tymczasem w hotelu pokaz sukni ślubnych zorganizowany przez Karolinę przyniósł spore zakłopotanie Justinowi, gdy na wybiegu zobaczył Reginę. Nawet rodzinne spotkanie u Basi zakończyło się kłótnią, podsycając konflikt między Tolkiem a Czesławem. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tak burzliwych przejściach?

"Barwy szczęścia" odc. 3363 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku relacja Marcina i Renaty zostanie wystawiona na ciężką próbę z powodu jej walki z uzależnieniem od opioidów. Jakby tego było mało, policjant napotka poważne problemy zawodowe, gdyż Majak wysunie przeciwko niemu oskarżenie o korupcję i przyjęcie łapówki od Rawiczów. W międzyczasie Dominika wraz z Klemensem będzie rozważać inwestycję w lokal, w którym obecnie funkcjonuje Feel Good. Z kolei Justin, zaniepokojony niedawnym spotkaniem z Reginą, zacznie podejrzewać Karolinę o knucie kolejnej intrygi, co sprawi, że zawaha się przed nawiązaniem współpracy z Bolesławskim. Ostatecznie jednak zdecyduje się na rozmowę z biznesmenem, podczas gdy Bruno zaskoczy Karolinę propozycją spontanicznego wyjazdu do Las Vegas, a Basia urządzi Czesławowi i Tolkowi awanturę za ich niestosowne zachowanie na imieninach.

"Barwy szczęścia" odc. 3363 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe zwroty akcji i dalszy rozwój kluczowych wątków. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nie pozwolą oderwać się od ekranu. Warto więc już teraz zaplanować sobie wieczór, aby być na bieżąco z losami mieszkańców Zacisznej. Premierowy 3363. odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który nieprzerwanie od 2007 roku towarzyszy widzom TVP2. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, których codzienne problemy, radości i dramaty poruszają i wciągają. To opowieść o miłości, przyjaźni, rodzinnych więziach i trudnych wyborach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. W serialu występują m.in.:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
