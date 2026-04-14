Barwy szczęścia, odcinek 3363: Justin, zaniepokojony niedawnym spotkaniem z Reginą, zaczyna podejrzewać Karolinę o knucie kolejnej intrygi

Ostatni odcinek „Barw szczęścia” z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę dramatu i wielkich emocji. Choć Weronika i Błażej wreszcie doszli do porozumienia, ich kruchy spokój zniszczyła Renata, która zaatakowała dziewczynę w Feel Good, posądzając ją o knowania. Równie dramatycznie było u Marcina, który przyłapał swoją partnerkę na gorącym uczynku, gdy odbierała paczkę z narkotykami od dilera. Tymczasem w hotelu pokaz sukni ślubnych zorganizowany przez Karolinę przyniósł spore zakłopotanie Justinowi, gdy na wybiegu zobaczył Reginę. Nawet rodzinne spotkanie u Basi zakończyło się kłótnią, podsycając konflikt między Tolkiem a Czesławem. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień po tak burzliwych przejściach?

"Barwy szczęścia" odc. 3363 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku relacja Marcina i Renaty zostanie wystawiona na ciężką próbę z powodu jej walki z uzależnieniem od opioidów. Jakby tego było mało, policjant napotka poważne problemy zawodowe, gdyż Majak wysunie przeciwko niemu oskarżenie o korupcję i przyjęcie łapówki od Rawiczów. W międzyczasie Dominika wraz z Klemensem będzie rozważać inwestycję w lokal, w którym obecnie funkcjonuje Feel Good. Z kolei Justin, zaniepokojony niedawnym spotkaniem z Reginą, zacznie podejrzewać Karolinę o knucie kolejnej intrygi, co sprawi, że zawaha się przed nawiązaniem współpracy z Bolesławskim. Ostatecznie jednak zdecyduje się na rozmowę z biznesmenem, podczas gdy Bruno zaskoczy Karolinę propozycją spontanicznego wyjazdu do Las Vegas, a Basia urządzi Czesławowi i Tolkowi awanturę za ich niestosowne zachowanie na imieninach.

"Barwy szczęścia" odc. 3363 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe zwroty akcji i dalszy rozwój kluczowych wątków. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nie pozwolą oderwać się od ekranu. Warto więc już teraz zaplanować sobie wieczór, aby być na bieżąco z losami mieszkańców Zacisznej. Premierowy 3363. odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który nieprzerwanie od 2007 roku towarzyszy widzom TVP2. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, których codzienne problemy, radości i dramaty poruszają i wciągają. To opowieść o miłości, przyjaźni, rodzinnych więziach i trudnych wyborach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

