M jak miłość, odcinek 1927: Znajomość Natalii z nowym dyrektorem zaczyna się od ostrej wymiany zdań - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-04-14 9:02

Fani „M jak miłość” muszą przygotować się na potężną dawkę emocji w 1927. odcinku serialu. Podczas gdy rodzina będzie walczyć o powrót Pawła do równowagi psychicznej, w życiu Natalii pojawi się nowy mężczyzna. Ich znajomość od samego początku będzie iskrzyć od konfliktu, co zwiastuje burzliwe wydarzenia w Grabinie.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Natalia i Mikołaj Lipiński, nowy dyrektor szkoły, w uścisku dłoni w biurze. Natalia ma na sobie wzorzysty płaszcz i beżowy szalik, Mikołaj garnitur i czarny golf. Ich pierwsze spotkanie w serialu "M jak miłość" zwiastuje burzliwe wydarzenia.

Poprzedni odcinek "M jak miłość" z pewnością dostarczył widzom prawdziwej huśtawki emocji, balansując na krawędzi życia i śmierci. W centrum dramatycznych wydarzeń znalazł się Paweł, który przytłoczony problemami załamał się, sięgnął po alkohol i leki nasenne, a następnie napisał list pożegnalny. Jego matka, Maria, wpadła w panikę, przeczuwając, że synowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, podczas gdy niczego nieświadomy Artur spędzał beztroski dzień z Joanną. Na szczęście nie wszystkie wątki były tak mroczne, ponieważ na ślubie Eweliny i Michała, gdzie Mateusz ponownie spotkał Bognę, narodziło się nowe uczucie. W weselnej atmosferze Janek i Matylda po raz pierwszy się pocałowali. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, co przyniesie los bohaterom w nadchodzących dniach.

"M jak miłość" odc. 1927 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zobaczymy, jak Paweł po opuszczeniu szpitala wciąż boryka się z ciężką depresją, konsekwentnie odmawiając podjęcia profesjonalnej terapii. Troskliwa Maria, widząc stan syna, postanawia zabrać go do rodzinnej Grabiny. Tam, z pomocą Agnes i babci Barbary, podejmie próbę naprawienia jego nadszarpniętej relacji z Antosiem. W międzyczasie Artur będzie przeżywał wewnętrzne rozdarcie, próbując pogodzić lojalność wobec rodziny z rosnącym uczuciem do Joanny. Z kolei w życiu Natalii pojawi się nowa postać – dyrektor szkoły Mikołaj Lipiński, a ich pierwsze spotkanie zakończy się ostrą wymianą zdań, co zapowiada burzliwą znajomość.

"M jak miłość" odc. 1927 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój losów swoich ulubionych bohaterów. Najnowszy epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnych perypetii rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół. Premierowy odcinek 1927 serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, których codzienne radości, dramaty i miłosne rozterki stały się częścią życia wielu Polaków. Produkcja ta jest ceniona za autentyczność postaci oraz umiejętne łączenie wątków obyczajowych z problemami społecznymi, co sprawia, że fani wciąż z zapartym tchem śledzą jej fabułę. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
  • Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
  • Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
  • Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
  • Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
  • Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
  • Michalina Sosna (jako Kama)
  • Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
  • Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
  • Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
M jak miłość, odcinki 1926-1927
Galeria zdjęć 5
Polska na ucho
Zachorowałam
Polska na ucho
Mediateka.pl