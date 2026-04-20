Barwy szczęścia, odcinek 3362: Ostra rywalizacja Czesława i Tolka o Basię na jej imieninach. Goście zobaczą do czego się posuną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3362 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3362 odcinku „Barw szczęścia” Tolek, Czesław, Róża (Anna Gronostaj), Zdzisio (Zbigniew Buczkowski) i Jola (Małgorzata Potocka) spotkają się w domu Basi na jej imieninach. Grzelakowa zaprosi do siebie swoich przyjaciół, aby w ich gronie świętować swój wyjątkowy dzień. Tyle tylko, ze finalnie to nie ona będzie w jego trakcie grać pierwsze skrzypce!

Wszystko przez to, że w 3362 odcinku „Barw szczęścia” przejmą je właśnie Koszyk z Zarzecznym, którzy wciąż będą się postrzegać jako potencjalni rywale w walce o serce Grzelakowej. Mimo iż Tolkowi będzie znacznie bliżej do Józefiny (Elżbieta Jarosik) niż Basi, która będzie go traktować niczym "niewolnika". Ale Czesław zrozumie to inaczej!

Tak zaatakują się Czesław z Tolkiem w 3362 odcinku „Barw szczęścia”!

I stąd w 3362 odcinku „Barw szczęścia” już na wstępie między seniorami dojdzie do nieprzyjemnej wymiany zdań, w trakcie której obaj zaczną sobie nawzajem wbijać szpilki! Tym bardziej, że obaj tylko utwierdzą się w swoich wcześniejszych podejrzeniach!

- Ty dzisiaj… z noclegiem? - spyta go Tolek.

- Takie dostałem zaproszenie. Chyba, że masz coś przeciwko…? - zapyta go Czesław.

- A gdzie tam, czym chata bogata! - uzna Koszyk.

- No zwłaszcza, że nie twoja… - podkreśli Zarzeczny.

- Może i nie moja, ale mieszka się nam tu razem bardzo przyjemnie, Basia nie narzeka! - odgryzie mu się Tolek.

Mimo iż w 3362 odcinku „Barw szczęścia” to wcale nie będzie prawda, bo przecież tuż przed imieninami Koszyk sam będzie żalił się Cieślakowi na swój los pod dachem z Grzelakową. Jednak Czesławowi przedstawi tą sytuację zupełnie inaczej, aby nie pozostać biernym i tylko dodatkowo go podburzyć! Ale i Zarzeczny mu nie odpuści!

- Ale na dłuższą metę może być różnie… - zauważy Czesław.

- W tym wypadku tylko lepiej, przyjacielu... Nie, żebym mówił za nią, ale sprawa jest rozwojowa! - uświadomi go Koszyk.

Taki będzie finał starcia Koszyka i Zarzecznego w 3362 odcinku „Barw szczęścia”!

I wówczas w 3362 odcinku „Barw szczęścia” będzie już tylko gorzej! Szczególnie, że żaden z podpitych już trochę seniorów nie będzie miał zamiaru ustąpić, bo alkohol doda im odwagi. Do tego stopnia, że Tolek z Czesławem dadzą niezły popis na imieninach Basi i odbiorą jej całe show. Aż w końcu jubilatka będzie im mieć to później za złe!

Ale w 3363 odcinku „Barw szczęścia” Koszyk i Zarzeczny znajdą sposób, aby na nowo wkupić się w łaski Grzelakowej, a tym samym zatrzeć to złe wrażenie! Seniorzy pomogą Basi w kuchni, dzięki czemu atmosfera między całą trójką trochę się oczyści. Jednak czy na dobre zakończy ich rywalizację o seniorkę? I czy ona w ogóle wybierze któregokolwiek z nich? Przekonamy się już niebawem!

Barwy szczęścia. On będzie nowym ukochanym Józefiny! Artykuł Weroniki wywoła konflikt z Kornelem