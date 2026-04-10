Barwy szczęścia, odcinek 3361: Tolek niewolnikiem Basi! Tylko Zdzisiowi powie o swoim dramacie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3361 - piątek, 17.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3361 odcinku "Barw szczęścia" Basia poprosi Tolka, aby pojechał na zakupy przed jej imieninami. Grzelakowa sporządzi listę i przekaże ją Koszykowi, który jak podaje swiatseriali.interia.pl po jej przeczytaniu aż złapie się za głowę, bo będzie ona naprawdę spora!

- Będzie grubsza impreza - stwierdzi Tolek, po czym od razu zapyta - Kogo zaprosiłaś?

- Nikogo, ale to nie znaczy, że nikt nie przyjdzie - uzna Basia, po czym pośle go sklepu.

Chwilę później w 3361 odcinku "Barw szczęścia" Koszyk już wyjdzie z marketu z obładowanymi po brzegi torbami. Tolek zatrzyma się na moment, aby odetchnąć i złapać nieco powietrza i wówczas dostrzeże taksówkę Zdzisia. Cieślak wysiądzie z auta i od razu podejdzie do swojego przyjaciela, z którego na wstępie zacznie żartować. Ale jemu wcale nie będzie do śmiechu!

- Co ty, w strongmena się bawisz? - zażartuje Zdzisio, jednak widząc minę Tolka natychmiast się zreflektuje - Wsiadaj, podwiozę cię, zanim te siaty ręce ci pourywają.

Zdzisio pomoże ledwo żywemu Tolkowi w 3361 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3361 odcinku "Barw szczęścia" Zdzisio otworzy Tolkowi drzwi od swojego samochodu, jednak tak łatwo nie odpuści tematu jego ogromnych zakupów. A przy okazji dowie się o zaskakującej nowinie!

- Otwieracie z Basią garkuchnię? - zainteresuje się Cieślak, na co w odpowiedzi Koszyk przyzna mu, że odkąd Basia przeszła na emeryturę, to cale dnie spędza w kuchni, czym mocno go zszokuje - Przeszła na emeryturę? Poważnie? Nic nie mówiła. To kto mi teraz będzie prowadził księgowość?

W tej chwili w 3361 odcinku "Barw szczęścia" Cieślak sięgnie po telefon i wybierze numer do Grzelakowej. Ale na szczęście dla niego Basia nie będzie miała zamiaru rezygnować z prowadzenia rachunków swoich znajomych, dzięki czemu Zdzisio odetchnie z ulgą. Jednak Tolek nie będzie mól powiedzieć tego samego o sobie, o czym i on równie szybko się przekona.

- Powiem ci, ulga - westchnie Zdzisio.

Koszyk powie Cieślakowi, co tak naprawdę przeżywa pod dachem Basi w 3361 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że tuż po powrocie do domu Basi w 3361 odcinku "Barw szczęścia" na Tolka będzie już czekało kolejne bojowe zadanie. Koszyk jeszcze nie zdąży wypakować toreb z samochodu Zdzisia, gdy Grzelakowa wręczy mu do rąk grabie i poleci mu zgarnąć na jedną kupkę wszystkie liście z ogrodu, co senior bez wahania zdecyduje się wykonać, kompletnie szokując tym Cieślaka.

- Zasuwasz jak mały robocik. Skąd ty, bracie, bierzesz na to siłę? - zainteresuje się Cieślak.

I dopiero wtedy w 3361 odcinku "Barw szczęścia" Tolek pęknie i opowie przyjacielowi o swoim dramacie, jaki przeżywa u boku Basi od czasu, kiedy się do niej wprowadził. Zwłaszcza, że naprawdę będzie już na skraju...

- Ona stoi nade mną jak taki ekonom w spódnicy i zagania do roboty - poskarży mu się Tolek, po czym doda - Muszę się stąd wyrwać, bo jak skończę z tymi liśćmi, to ona zaraz wymyśli coś innego...

