Barwy szczęścia, odcinek 3361: Kodur posunie się do ostateczności! Renata nakryje na tym Marcina - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-17 20:21

W 3361 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Renata (Anna Mrozowska) wciąż będzie wypierała fakt, że jest uzależniona od leków! Wystarczy jednak, że Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) poruszy z nią drażliwy temat, by od razu wpadła we wściekłość. Zakochani pokłócą się po jej kolejnym wybuchu złości. W końcu Kodur w 3361 odcinku "Barw szczęścia" postanowi sprawdzić, gdzie Renata chowa przed nim leki. Kiedy ona przyłapie go na grzebaniu w szufladach w mieszkaniu, znów przestanie nad sobą panować. Czy Renata przyznała się sama przed sobą, że jest lekomanką i potrzebuje pomocy?

"Barwy szczęścia" odcinek 3361 - piątek, 17.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Do kolejnej kłótni Renaty i Marcina dojdzie w 3361 odcinku "Barw szczęścia", kiedy w telewizji zostanie wyemitowany wywiad z Weroniką (Maria Świłpa) po publikacji artykułu dziennikarki o epidemii uzależnień od opioidów. Wystarczy, że policjant nie zgodzi się wyłączyć tego programu, a partnerka już na niego naskoczy. Najpierw zażartuje sobie z Marcina, że chyba ogląda to, bo dziennikarka wpadła mu w oko. Kodur od razu wyprowadzi ukochaną z błędu.

- Znowu próbujesz mi zasugerować, że mam problem! Rozczaruję cię! Nie mam! Nie jestem uzależniona!

- To czemu to cię tak irytuje?

- Bo irytuje mnie to, jak ciągle się wokół tego kręcisz jakby nie było innych tematów!

Kodur w 3361 odcinku "Barw szczęścia" zacznie przeszukiwać rzeczy Renaty

A gdy Renata wyjdzie z mieszkania, Kodur w 3361 odcinku "Barw szczęścia" postanowi sprawdzić, czy nie ukrywa gdzieś przed nim leków. Posunie się do ostateczności i zacznie grzebać w szufladach z jej rzeczami. Nagle kobieta wróci i przyłapie go na gorącym uczynku. Marcin wymyśli niedorzeczną wymówkę, co robił w sypialni i dlaczego szperał w ciuchach. 

- Co ty robisz? - zapyta, a on skłamie, że szuka skarpetek. 

- W moich rzeczach?

- Nie mogłem ich znaleźć, więc pomyślałem, że je schowałaś przez przypadek...

- Nie no śmiało szukaj! Może znajdziesz tam jakieś leki! - zakpi Renata, po czym zacznie przekonywać Marcina, że jej rzekomy problem istnieje tak naprawdę tylko w jego głowie. 

- Renata z tobą nie da się normalnie porozmawiać...

- Ze mną? Ja ci powiedziałam normalnie, że nie mam żadnego problemu! Nie jestem uzależniona! Ile razy mam ci to powtarzać, żebyś zrozumiał?!

- Ale od mówienia problem nie zniknie!

- Bo nie ma co znikać!

Czy Kodur odzyskanie zaufanie Renaty w 3361 odcinku "Barw szczęścia"?

Po kilku godzinach w 3361 odcinku "Barw szczęścia" Kodur wróci do domu i przyrządzi dla Renaty kolację. Zapewni, że będzie ją zawsze wspierał. Byle tylko odzyskać jej zaufanie. 

- Chciałem cię przeprosić za poranek. Nie powinienem cię denerwować - Marcin zmieni temat i przyzna się do błędu. 

- Przeprosiny przyjęte. Ale nie rób tego więcej. Naprawdę, nie masz się czym martwić - zapewni Renata.

Wygląda na to, że musi dojść do tragedii, by Renata w końcu przyznała się sama przed sobą, że jest uzależniona od leków i potrzebuje pomocy. 

