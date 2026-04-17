Barwy szczęścia, odcinek 3361: Kodur posunie się do ostateczności! Renata nakryje na tym Marcina - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3361 - piątek, 17.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Do kolejnej kłótni Renaty i Marcina dojdzie w 3361 odcinku "Barw szczęścia", kiedy w telewizji zostanie wyemitowany wywiad z Weroniką (Maria Świłpa) po publikacji artykułu dziennikarki o epidemii uzależnień od opioidów. Wystarczy, że policjant nie zgodzi się wyłączyć tego programu, a partnerka już na niego naskoczy. Najpierw zażartuje sobie z Marcina, że chyba ogląda to, bo dziennikarka wpadła mu w oko. Kodur od razu wyprowadzi ukochaną z błędu.

- Znowu próbujesz mi zasugerować, że mam problem! Rozczaruję cię! Nie mam! Nie jestem uzależniona!

- To czemu to cię tak irytuje?

- Bo irytuje mnie to, jak ciągle się wokół tego kręcisz jakby nie było innych tematów!

Kodur w 3361 odcinku "Barw szczęścia" zacznie przeszukiwać rzeczy Renaty

A gdy Renata wyjdzie z mieszkania, Kodur w 3361 odcinku "Barw szczęścia" postanowi sprawdzić, czy nie ukrywa gdzieś przed nim leków. Posunie się do ostateczności i zacznie grzebać w szufladach z jej rzeczami. Nagle kobieta wróci i przyłapie go na gorącym uczynku. Marcin wymyśli niedorzeczną wymówkę, co robił w sypialni i dlaczego szperał w ciuchach.

- Co ty robisz? - zapyta, a on skłamie, że szuka skarpetek.

- W moich rzeczach?

- Nie mogłem ich znaleźć, więc pomyślałem, że je schowałaś przez przypadek...

- Nie no śmiało szukaj! Może znajdziesz tam jakieś leki! - zakpi Renata, po czym zacznie przekonywać Marcina, że jej rzekomy problem istnieje tak naprawdę tylko w jego głowie.

- Renata z tobą nie da się normalnie porozmawiać...

- Ze mną? Ja ci powiedziałam normalnie, że nie mam żadnego problemu! Nie jestem uzależniona! Ile razy mam ci to powtarzać, żebyś zrozumiał?!

- Ale od mówienia problem nie zniknie!

- Bo nie ma co znikać!

Czy Kodur odzyskanie zaufanie Renaty w 3361 odcinku "Barw szczęścia"?

Po kilku godzinach w 3361 odcinku "Barw szczęścia" Kodur wróci do domu i przyrządzi dla Renaty kolację. Zapewni, że będzie ją zawsze wspierał. Byle tylko odzyskać jej zaufanie.

- Chciałem cię przeprosić za poranek. Nie powinienem cię denerwować - Marcin zmieni temat i przyzna się do błędu.

- Przeprosiny przyjęte. Ale nie rób tego więcej. Naprawdę, nie masz się czym martwić - zapewni Renata.

Wygląda na to, że musi dojść do tragedii, by Renata w końcu przyznała się sama przed sobą, że jest uzależniona od leków i potrzebuje pomocy.

Barwy szczęścia. Renata wciąż nie przyzna się do problemu z lekami!