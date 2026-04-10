Barwy szczęścia, odcinek 3361: Interwencja w sprawie uzależnienia Renaty kończy się klęską i tylko zaostrza konflikt

Redakcja se.pl
2026-04-10 10:48

Nadchodzący 3361. odcinek serialu „Barwy szczęścia” przyniesie prawdziwy rollercoaster emocji! Medialny sukces Weroniki stanie się przyczyną otwartej wojny z Kornelem, a próba pomocy Renacie w walce z nałogiem zakończy się kompletną katastrofą. Jakby tego było mało, na horyzoncie szykuje się nowy, zaskakujący romans. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w serialu!

Młoda para całująca się z zamkniętymi oczami, ich twarze są blisko siebie, on obejmuje ją ramieniem. To scena miłości, która może symbolizować nowy, zaskakujący romans w serialu Barwy szczęścia.
Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom solidną dawkę emocji, a na pierwszym planie znalazły się zawodowe i prywatne konflikty. Artykuł Weroniki o uzależnieniach wywołał prawdziwą burzę w redakcji "Szoku", a jej spór z Kornelem wymagał interwencji samego Modrzyckiego, który stanął w obronie ukochanej. W tym samym czasie Błażej w szlachetnym geście sprzedał obraz Leny, aby wesprzeć ważną fundację. Nie zabrakło również wzruszających momentów, gdy Marcin zachęcał Darka do powrotu na treningi, proponując utworzenie stypendium imienia Karola. W tle toczyły się też walki o wpływy we wspólnocie i próby sprzedaży domu Natalii i Cezarego. Wygląda na to, że wiele wątków wciąż pozostaje otwartych, więc nadchodzące epizody zapowiadają się równie interesująco.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Barwy szczęścia" odc. 3361 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku relacja Weroniki i Kornela wejdzie w jeszcze głębszy kryzys, a wszystko przez jej telewizyjne wystąpienie, które doprowadzi do otwartej kłótni. Napięcie narasta również między Marcinem a Renatą, która konsekwentnie odmawia przyznania się do swojego problemu z uzależnieniem od leków. Sytuację pogarsza niezapowiedziana wizyta Dominiki i Damiana, których interwencja przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. W międzyczasie Modrzycki dokonuje ważnego odkrycia, dowiadując się, kto jest nabywcą obrazu Leny. Na drugim planie Zdzisio dostrzega, że Tolek poświęca coraz więcej uwagi Rawiczowej.

"Barwy szczęścia" odc. 3361 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno eskalację starych konfliktów, jak i nowe, zaskakujące wątki. Aby nie przegapić żadnego z tych wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 3361 odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

M jak miłość, odcinek 1926: Poważna rozmowa Barbary z Mateuszem! Poradzi wnukow…

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne problemy, radości i dramaty, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. Od miłości i przyjaźni po zdradę i trudne życiowe wybory – serial porusza tematy bliskie sercu każdego widza, nieustannie trzymając w napięciu. Na ekranie możemy podziwiać plejadę znanych i lubianych aktorów, a w stałej obsadzie serialu występują m.in.:

  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
