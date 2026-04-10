Barwy szczęścia, odcinek 3361: Interwencja w sprawie uzależnienia Renaty kończy się klęską i tylko zaostrza konflikt

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom solidną dawkę emocji, a na pierwszym planie znalazły się zawodowe i prywatne konflikty. Artykuł Weroniki o uzależnieniach wywołał prawdziwą burzę w redakcji "Szoku", a jej spór z Kornelem wymagał interwencji samego Modrzyckiego, który stanął w obronie ukochanej. W tym samym czasie Błażej w szlachetnym geście sprzedał obraz Leny, aby wesprzeć ważną fundację. Nie zabrakło również wzruszających momentów, gdy Marcin zachęcał Darka do powrotu na treningi, proponując utworzenie stypendium imienia Karola. W tle toczyły się też walki o wpływy we wspólnocie i próby sprzedaży domu Natalii i Cezarego. Wygląda na to, że wiele wątków wciąż pozostaje otwartych, więc nadchodzące epizody zapowiadają się równie interesująco.
"Barwy szczęścia" odc. 3361 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku relacja Weroniki i Kornela wejdzie w jeszcze głębszy kryzys, a wszystko przez jej telewizyjne wystąpienie, które doprowadzi do otwartej kłótni. Napięcie narasta również między Marcinem a Renatą, która konsekwentnie odmawia przyznania się do swojego problemu z uzależnieniem od leków. Sytuację pogarsza niezapowiedziana wizyta Dominiki i Damiana, których interwencja przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. W międzyczasie Modrzycki dokonuje ważnego odkrycia, dowiadując się, kto jest nabywcą obrazu Leny. Na drugim planie Zdzisio dostrzega, że Tolek poświęca coraz więcej uwagi Rawiczowej.
"Barwy szczęścia" odc. 3361 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno eskalację starych konfliktów, jak i nowe, zaskakujące wątki. Aby nie przegapić żadnego z tych wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 3361 odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne problemy, radości i dramaty, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. Od miłości i przyjaźni po zdradę i trudne życiowe wybory – serial porusza tematy bliskie sercu każdego widza, nieustannie trzymając w napięciu. Na ekranie możemy podziwiać plejadę znanych i lubianych aktorów, a w stałej obsadzie serialu występują m.in.:
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)