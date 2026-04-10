Barwy szczęścia, odcinek 3361: Interwencja w sprawie uzależnienia Renaty kończy się klęską i tylko zaostrza konflikt

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom solidną dawkę emocji, a na pierwszym planie znalazły się zawodowe i prywatne konflikty. Artykuł Weroniki o uzależnieniach wywołał prawdziwą burzę w redakcji "Szoku", a jej spór z Kornelem wymagał interwencji samego Modrzyckiego, który stanął w obronie ukochanej. W tym samym czasie Błażej w szlachetnym geście sprzedał obraz Leny, aby wesprzeć ważną fundację. Nie zabrakło również wzruszających momentów, gdy Marcin zachęcał Darka do powrotu na treningi, proponując utworzenie stypendium imienia Karola. W tle toczyły się też walki o wpływy we wspólnocie i próby sprzedaży domu Natalii i Cezarego. Wygląda na to, że wiele wątków wciąż pozostaje otwartych, więc nadchodzące epizody zapowiadają się równie interesująco.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Barwy szczęścia" odc. 3361 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku relacja Weroniki i Kornela wejdzie w jeszcze głębszy kryzys, a wszystko przez jej telewizyjne wystąpienie, które doprowadzi do otwartej kłótni. Napięcie narasta również między Marcinem a Renatą, która konsekwentnie odmawia przyznania się do swojego problemu z uzależnieniem od leków. Sytuację pogarsza niezapowiedziana wizyta Dominiki i Damiana, których interwencja przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. W międzyczasie Modrzycki dokonuje ważnego odkrycia, dowiadując się, kto jest nabywcą obrazu Leny. Na drugim planie Zdzisio dostrzega, że Tolek poświęca coraz więcej uwagi Rawiczowej.

"Barwy szczęścia" odc. 3361 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno eskalację starych konfliktów, jak i nowe, zaskakujące wątki. Aby nie przegapić żadnego z tych wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 3361 odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne problemy, radości i dramaty, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. Od miłości i przyjaźni po zdradę i trudne życiowe wybory – serial porusza tematy bliskie sercu każdego widza, nieustannie trzymając w napięciu. Na ekranie możemy podziwiać plejadę znanych i lubianych aktorów, a w stałej obsadzie serialu występują m.in.:

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)