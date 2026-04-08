Barwy szczęścia, odcinek 3359: Szokujące kulisy awansu! Kajtek zostaje zmuszony do podjęcia brutalnych decyzji

Joanna Dembek
2026-04-08 10:22

Przed nami kolejna porcja emocji w serialu "Barwy szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Manipulacje Karoliny (Marta Dąbrowska) w hotelu zmuszą Kajetana (Kuba Dmochowski) do trudnych decyzji, w tym redukcji personelu. Równolegle Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), dzięki współpracy z Rawiczową (Elżbieta Jarosik), zacznie odzyskiwać równowagę. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w odcinku 3359, którego emisja zaplanowana jest na 15 kwietnia w TVP2.

Kajetan grany przez Kubę Dmochowskiego w okularach, z zarostem, wpatruje się w przestrzeń. W tle, w okrągłej ramce, widać zbliżenie na twarz Karoliny (Marta Dąbrowska). Ta scena to część intryg w hotelu, o których przeczytasz więcej na Super Seriale.

W poprzednim odcinku (3358) W poprzednim odcinku andrzejkowe wróżby skłaniały bohaterów do zmian. Jola zapowiadała Weronice sukces, a Wanda postanowiła poszukać miłości zaintrygowana andrzejkową wróżbą. Pogarszający się stan zdrowia doprowadzał Krystynę na skraj załamania, a Jaworski z pomocą Marka próbował ją wesprzeć. Tymczasem Rawiczowa szukała nowego lokum i zastąpiła Małgorzatę na spotkaniu, zdobywając propozycję współpracy.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3359

Karolina kontynuuje manipulacje w hotelu. Planuje kolejne oszustwa z Brunem i zmusza nowo awansowanego Kajtka do redukcji personelu. Przed jej intrygami kolegę stanowczo ostrzega Justin. Tymczasem Małgorzata angażuje Rawiczową do pomocy przy sprzedaży posiadłości Natalii i Cezarego. Dzięki temu stopniowo odzyskuje ona życiową równowagę. Równolegle Jaworski boryka się z kłopotami po nagłej rezygnacji najemcy lokalu, a na zorganizowanej przez Wandę partii brydża Marczak zjawia się w towarzystwie żony.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3359. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
