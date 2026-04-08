Barwy szczęścia, odcinek 3359: Natalia zapewnia Józefinę, że nie zamierza ograniczać jej kontaktów z wnuczką - ZDJĘCIA

Fani z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" przyniósł mieszankę andrzejkowej magii, życiowych dramatów i niespodziewanych szans. Wszystko zaczęło się od wróżb Joli, która przepowiedziała Weronice, że świat wreszcie ją doceni, co z kolei zainspirowało Wandę do wyruszenia na miłosne łowy z Marczakiem na celowniku. Niestety, nie dla wszystkich los był tak łaskawy, ponieważ świadoma pogarszającego się zdrowia Krystyna znów straciła nadzieję. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie Jaworskiego i Marka, którzy robili wszystko, by podnieść ją na duchu. Tymczasem Rawiczowa odniosła spektakularny sukces zawodowy, zastępując Małgorzatę na spotkaniu z klientem, co otworzyło jej drzwi do stałej współpracy. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Barwy szczęścia" odc. 3359 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Karolina będzie usilnie namawiać Bruna na wspólną podróż do Las Vegas, gdzie zamierza kontynuować swoje imprezowe życie i podejrzane interesy. Tymczasem w hotelu dojdzie do sporych przetasowań, gdyż Kajtek niespodziewanie otrzyma od szefowej awans na kierownika personelu wraz z podwyżką. Jego radość zostanie jednak zmącona przez trudne zadanie – będzie musiał wskazać osoby do zwolnienia. Justin, widząc co się dzieje, spróbuje uświadomić koledze, że Karolina jedynie nim manipuluje, by osiągnąć własne cele. Wątki osobiste również nabiorą tempa: Małgorzata złoży Rawiczowej propozycję stałej współpracy dotyczącej sprzedaży posiadłości Natalii i Cezarego, a Dżo po kolejnym spotkaniu z Tolkiem odzyska dobry humor. Z kolei Zwoleńska zapewni teściową, że nie zamierza ograniczać jej kontaktów z wnuczką Leą, podczas gdy Jaworski będzie musiał zmierzyć się z wypowiedzeniem umowy przez lokatora.

"Barwy szczęścia" odc. 3359 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie emocji z pewnością nie zabraknie, a nowe wątki mogą mocno namieszać w życiu postaci. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans i nie przegapić nadchodzących wydarzeń. Premierowa emisja 3359. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat towarzyszy polskim widzom, przedstawiając losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. To opowieść o codziennych problemach, miłościach, przyjaźniach i rodzinnych perypetiach, z którymi łatwo się utożsamić. Każdy odcinek przynosi nowe wyzwania dla dobrze znanych i lubianych bohaterów, takich jak rodziny Zwoleńskich, Marczaków czy Cieślaków. Dzięki realistycznym historiom i wciągającej fabule serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W główne role wciela się plejada znanych polskich aktorów: