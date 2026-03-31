Barwy szczęścia, odcinek 3358: Józefina zmieni swoje życie! Wyprowadzi się od Natalii i zacznie kolejny interes - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3358 - wtorek, 14.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Rozwód Natalii i Cezarego, sprzedaż ich domu, odsiadka syna za kratami - to wszystko w 3358 odcinku "Barw szczęścia" sprawi, że Józefina postanowi wziąć życie we własne ręce, aby nie być już dla nikogo ciężarem! Po koszmarze, jaki przeżyła przez oszusta Andrzeja Zastoję (Leon Charewicz), powoli zaczęła wychodzić na prostą, ale wciąż korzystała z pomocy synowej, mieszkała z Natalią nawet po aresztowaniu Cezarego. Teraz jednak to się zmieni.

Wyprowadzka Józefiny od Natalii w 3358 odcinku "Barw szczęścia"

W 3358 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa zdecyduje się na wyprowadzkę od Natalii. Jak podaje portal światseriali.interia.pl poprosi Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska), by pomogła jej znaleźć niedrogie mieszkanie. Z kolei andrzejkowy wieczór z wróżbami, podczas którego w Restobarze Sezonowy przy Zacisznej spotka Tolka Koszyka (Marek Siudym) uświadomi jej, że musi iść do przodu, nie oglądając się już więcej na to, co wycierpiała z winy Andrzeja.

Józefina przejmie majątek Cezarego po rozwodzie z Natalią

Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego w 3358 odcinku "Barw szczęścia" Józefina obliczy sobie, jakie pieniądze dostanie jej syn, z których i ona będzie mogła korzystać. Bo skoro Rawicz siedzi w więzieniu, to matka może dysponować jego majątkiem. I dzięki temu będzie miała pieniądze na wynajęcie własnego mieszkania.

- Obliczyłam sobie mniej więcej, ile to będzie pieniędzy po sprzedaży domu, odliczeniu kredytu i wkładu Natalii. To nie będzie fortuna - zacznie Rawiczowa.

- Ale będziesz mogła dysponować częścią Cezarego? - zapyta Małgorzata.

- Myślę, żeby wynająć coś niedrogiego. I w tej kwestii liczę na twoją pomoc - stwierdzi Józefina.

Nowa praca Józefiny w 3358 odcinku "Barw szczęścia"! Zostanie agentką nieruchomości

Tego dnia w 3358 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zaproponuje Małgorzacie pomoc w sprzedaży mieszkania, bo akurat Zwoleńskiej wypadną dwa spotkania z klientami w tym samym czasie.

- Poproszę o adres, klucze i blankiet umowy - Rawiczowa nie przyjmie odmowy i po kilku godzin zadzwoni do Małgorzaty z radosną nowiną, że sprzedała mieszkanie, które miała pokazać klientowi. Sukces przyjaciółki podsunie Zwoleńskiej myśl, żeby została agentką nieruchomości w jej biurze.

- Jeśli Dżo ma prawdziwy dryg do sprzedaży, to ta praca świetnie jej zrobi. Nie tylko na finanse, ale i na głowę. I wreszcie odbije się po tym koszmarze - uzna Małgorzata, która pomoże Józefinie zostawić bolesną przeszłość za sobą i rozkręcić kolejny interes.